Уволены сотрудницы Министерства культуры, защищавшие исторические памятники 1 11.01.2022, 16:57

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Лукашистам наплевать на историю страны.

Из Министерства культуры уволены Наталья Хвир и Светлана Краюшкина, работавшие в сфере охраны историко-культурного наследия.

Наталья Хвир являлася заведующей Управления по охране историко-культурного наследия. Светлана Краюшкина — заместителем начальника отдела по организации научно-проектного и методического обеспечения. Она согласовывала документацию при исполнение ремонтно-реставрационных работ.

— Абедзве шчыра перажывалі за сваю справу і не давалі розным неразумным людзям рабіць дзіч на помніках, за што на іх неаднойчы скардзіліся вышэй, — отметил автор канала.

Специалисты в сфере охраны наследия отметили в анонимном комментарии zerkalo.io, что увольнения — большой удар по этой сфере. И сохранять белорусское историческое наследие теперь будет более проблематично.

Экс-сотрудница Министерства культуры Наталья Задзерковская отметила в комментарии телеграм-каналу BY_culture:

— Толькі за мінулы год з апарата Міністэрства культуры звольнена практычна палова складу кіраўнікоў сярэдняга звяна. Каб стаць непажаданым для сённяшняга кіраўніцтва, дастаткова проста мець уласнае меркаванне і прафесійныя прынцыпы.

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