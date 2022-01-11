Козыри у нас на руках Телеграм-канал «Баста!»

11.01.2022, 17:03

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Фото: Reuters

Санкции избивают усатую морду, а мы добьем его протестами и забастовками.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мотивирующим сообщением своего читателя:

— Организуемся, набираемся сил и освобождаем страну от тараканьих лапок!

Этот год должен снова сплотить всех белорусов и дать достойный отпор лукашистам.

С 9 августа мы все повзрослели и набрались опыта. Как позитивного, так и не совсем положительного. Однако любая произошедшая ситуация научила нас быть сильными и не сдаваться ни при каких условиях.

Политзаключенные гордо держат головы в судах, партизаны продолжают акции, рабочие в мыслях о забастовке.

Объединив усилия и применив весь полученный опыт у нас есть огромные шансы смести диктатуру и не оставить от нее следа на белорусских землях. Все условия и предпосылки для этого создал сам Лукашенко. Санкции избивают усатую морду, а мы добьем его протестами и забастовками.

Шансы все изменить еще есть. Козыри у нас на руках. Лукашенко не должен усидеть в своем кресле 2022 год. Организуемся, набираемся сил и освобождаем страну от тараканьих лапок!

Жыве Беларусь!

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