Куда пропал елбасы? 5 11.01.2022, 17:11

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Нурсултан Назарбаев

Почему экс-правитель Казахстана Нурсултан Назарбаев исчез из поля зрения.

11 января во время встречи с парламентом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что при поддержке бывшего президента Нурсултана Назарбаева в стране появилась группа очень богатых людей, «даже по международным меркам». И пока страна пытается прийти в себя и вернуться после беспорядков к нормальной жизни, неотвеченными остаются вопросы: где сам Назарбаев, почему не появляется на публике и в каких отношениях он сейчас находится с официальной властью? Об этом Zerkalo.io спросило казахстанских экспертов.

«В элите формируется новый консенсус, при котором ключевые элитные группы могут согласиться на уход Назарбаева»

Эксперт по проблемам внешней политики Казахстана и международным отношениям в регионе Аскар Нурша отмечает, что сказать о судьбе Нурсултана Назарбаева что-то определенное сейчас не может никто. Граждане Казахстана действительно не слышали каких-то важных новостей о первом президенте страны в течение целой недели. На связь с казахстанцами он не выходит, и единственные новости, которое о нем известны, были переданы лишь его пресс-секретарем.

— Они были показаны по телевидению и касались того, что сам Елбасы (в переводе с казахского языка — «лидер нации». 15 июня 2010 года за Назарбаевым официально был закреплён статус Первого Президента Республики Казахстан — Елбасы, — - прим. Zerkalo.io) находится в столице государства и проводит встречи. Кроме того, в другом обращении пресс-секретаря говорится о том, что это сам Назарабаев передал Токаеву функции главы Совбеза, — говорит Аскар Нурша. — При этом само имя Елбасы нигде не упоминается: даже на прошедшей онлайн-встрече глав государств ОДКБ я заметил, что бывшие коллеги Назарбаева, которые раньше тепло о нем отзывались, вдруг его забыли. Все это заставляет задуматься, что именно произошло с Назарбаевым и почему он выпал из информационной повестки.

По мнению Нурши, объяснений такой ситуации есть несколько. Одна из версий заключается в том, что Нурсултан Назарбаев тяжело болеет либо умер. Эксперт обращает внимание на опыт Узбекистина. Он говорит, что когда его бывший президент Ислам Каримов находился в тяжелом состоянии, обществу достаточно долгое время не сообщали о течении заболевания. О смерти, по словам Нурши, стало известно лишь тогда, когда к переменам оказался подготовлен госаппарат.

— Согласно второй версии, Елбасы мог сам уйти в тень. Основной лозунг демонстрантов, который они выкрикивали в мирной фазе протестов, был «Шал, кет!» (русск. — «Старик, уходи!»). Назарбаев мог принять такое решение, чтобы отойти от удара, собраться с мыслями, подготовить следующие шаги и отвлечь недовольство населения от каких-то вопросов, — добавляет Нурша.

При этом политолог также допускает, что в течение прошедшей недели Нурсултан Назарбаев мог быть отстранен от власти, а об этом госаппарат решил не сообщать до определенного времени, пока элита страны не подготовится к изменениям. Затем решение будет озвучено в мягкой форме.

Эксперт считает, что на фоне изменений в элите формируется новый консенсус, при котором ключевые группы могли согласиться на уход Назарбаева в тень и убедить его это сделать. А тот факт, что в течение недели в местных СМИ не появляется заявлений, которые открыто оправдывают или осуждают Елбасы, говорит о том, что между властью и семьей Назарбаева может идти торг.

— Кажется, что никто окончательно не хочет рвать отношения. Возможно, разговор идет именно о новых условиях существования семьи Назарбаева при изменившихся параметрах власти, — объясняет Аскар Нурша.

«Назарбаев будет стараться непубличными методами сохранить свои позиции»

Казахстанский политолог Виктор Ковтуновский считает, что слова Токаева о Нурсултане Назарбаеве, которые он произнес на встрече с парламентом, говорят о состоянии президента Казахстана.

— Он чувствует себя победителем в ситуации и демонстрирует, что теперь он хозяин положения, а потому может высказываться таким образом в отношении своего предшественника. Я думаю, это первые и достаточно осторожные слова в сторону Назарбаева и его политики. Дальше ситуация будет развиваться в том же направлении, а Елбасы и его окружение будут названы главными виновниками этого политического кризиса, — считает Ковтуновский.

При этом эксперт добавляет, что, судя по публичным заявлениям, Назарбаев, попытавшийся дать знать о себе, встретился с неоднозначной реакцией Токаева. А тот «поставил его на место».

— Назарбаев через своего пресс-секретаря сделал короткое сообщение, что он находится в стране и на постоянной связи с действующим президентом. При это Токаев через своего пресс-секретаря отреагировал так, чтобы подчеркнуть: именно он принимает решения и ни к к каким телефонным советчикам не прислушивается, — говорит эксперт. — Тем самым он показал, что больше не нуждается в Назарбаеве, а самому ему лучше не появляться. Именно поэтому я думаю, что публичного появления Елбасы в ближайшее время ждать не стоит.

Но почему бы элитам не поддержать Назарбаева в сложное время? Виктор Ковтуновский отмечает, что они оказывают поддержку в первую очередь сильному хозяину положения. Просто так бороться за историческую роль Назарбаева, его собственность и его близких никто не будет.

— Конечно, то окружение Нурсултана Назарбаева, которое потеряет свое положение при Токаеве, будет противодействовать этому своими способами. Однако все это будет происходить в более спокойной обстановке. Сейчас же все пытаются сплотиться вокруг президента и сохранить свое положение, а при случае даже добиться карьерного успеха, — говорит эксперт. — Что касается молчания Назарбаева, я не представляю, с каким посылом он мог бы выйти сейчас к народу и какие заявления сделать. Учитывая, что протестующие на улицах кричали «Шал, кет!», думаю, теперь Елбасы будет ловить тишину и стараться непубличными методами сохранить какие-то свои позиции.

«Назарбаев такая фигура, которая умеет все поворачивать в свою пользу»

Казахстанский правозащитник и руководитель общественного фонда «Либерти» Галым Агелеуов разделяет мнения экспертов. Он поясняет: сейчас ни у кого нет точной информации, что именно произошло с Нурсултаном Назарбаевым.

— Наши СМИ находятся на госзаказе, независимые «отстреляны». Последних всего несколько, но и в них этот вопрос активно не обсуждается — его поднимают пользователи в социальных сетях, — говорит правозащитник. — Назарбаев такая фигура, которая умеет все поворачивать в свою пользу. У него действительно есть политическое чутье. Сейчас он может спокойно отсиживаться и наблюдать картину со стороны, чтобы затем нанести удар: режим личной власти для него превыше всего. И если он сейчас жив, то не решил бы уйти из власти просто так. Он обязательно обставил бы для этого антураж. Именно поэтому вероятность того, что он умер, вполне реальна.

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