Примут ли в США законопроект о санкциях против «Северного потока-2» 1 11.01.2022, 17:37

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Американские демократы должны сделать выбор между соблюдением своих обещаний и поддержкой президента.

Уже через несколько дней, 14 января, Сенат США рассмотрит законопроект о введении санкций против газопровода "Северный поток-2".

О том, удастся ли принять закон и поставит ли голосование 14 января окончательную точку в вопросе санкций против "Северного потока-2", пишет сайт eurointegration.com.ua.

Для принятия закона требуется 60 голосов. Это значит, что даже если все республиканцы проголосуют за, нужны еще голоса 10 сенаторов-демократов.

Сенатор-республиканец Тед Круз, предложивший законопроект, уверен, что эти голоса удастся найти. Даже если это означает, что сенаторы-демократы проголосуют против позиции своего президента.

Многие демократы ранее высказывались за введение санкций.

Теперь эти заявления могут стать проблемой для них, потому что демократы должны делать выбор между соблюдением своих обещаний и поддержкой президента.

Напомним, Джо Байден сам долгое время выступал против достройки "Северного потока-2", однако, вступив в должность тогда, когда строительство газопровода было практически завершено, был вынужден изменить свою позицию.

В Госдепе утверждают, что законопроект Круза подорвет "объединенный фронт" с Европой в противодействии России. И этот довод находит ответ в Сенате.

По данным Politico, в начале января произошел разворот настроений – демократы стали постепенно отказываться от поддержки республиканского законопроекта.

Так что шансы найти 10 голосов сенаторов-демократов становятся все более иллюзорными.

Против этого законопроекта теперь выступает и демократка Джин Шахин, еще недавно сотрудничавшая с Крузом в вопросе противодействия "Северному потоку-2".

До решающего голосования осталось пару дней, в течение которых стороны еще попытаются изменить ситуацию в свою пользу.

Среди этих попыток – и обращение украинского президента Владимира Зеленского. "Украина просит всех своих друзей в Сенате США поддержать закон о защите энергетической безопасности Европы", – пишет он.

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