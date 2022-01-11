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Когда белорусов ждут следующие длинные выходные?

  • 11.01.2022, 17:51
  • 6,024
Когда белорусов ждут следующие длинные выходные?

Нерабочими окажутся сразу четыре дня.

Очередные длинные выходные будут в марте. Нерабочими по случаю Международного женского праздника окажутся сразу четыре дня: с 5 по 8 марта.

Правда, за 7-е число, что выпадает на понедельник, нужно будет отработать в субботу 12-го.

Организации вправе с учетом специфики своей работы переносить рабочие дни в другом порядке, но при условии, что это соответствует закону.

Ранее мы публиковали график переноса рабочих дней в этом году.

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