Когда белорусов ждут следующие длинные выходные?
- 11.01.2022, 17:51
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Нерабочими окажутся сразу четыре дня.
Очередные длинные выходные будут в марте. Нерабочими по случаю Международного женского праздника окажутся сразу четыре дня: с 5 по 8 марта.
Правда, за 7-е число, что выпадает на понедельник, нужно будет отработать в субботу 12-го.
Организации вправе с учетом специфики своей работы переносить рабочие дни в другом порядке, но при условии, что это соответствует закону.
Ранее мы публиковали график переноса рабочих дней в этом году.