В Польше остановили фуру из Беларуси почти без тормозов 2 11.01.2022, 17:58

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Водитель оштрафован, в отношении перевозчика возбуждено административное дело.

Седельный тягач с поврежденным тормозным диском и полуприцеп с течью и поврежденным элементом тормозной системы – грузовик в таком техническом состоянии был остановлен инспекторами Люблинской транспортной инспекции.

Как сообщает abw.by со ссылкой на транспортную инспекцию Польши, в воскресенье, 9 января, на национальной дороге 19 инспекторы проверили техническое состояние грузовика белорусского перевозчика. При осмотре тормозной системы тягача было установлено, что тормозные диски на первой оси находятся в ужасном состоянии. Они были настолько сильно изношены и потрескались, что в любой момент могли рассыпаться и, как следствие, заблокировать колесо, что могло привести к опасной ситуации на дороге. Это одна из самых серьезных технических ошибок.

Техническое состояние прицепа также оставляло желать лучшего. Инспекторы установили, в частности, сломанный хомут на ресивере со сжатым воздухом (часть тормозной системы) и течь одного из амортизаторов.

Проверка завершилась выдачей запрета на дальнейшее движение до устранения нарушений, сообщает Транспортная инспекция Польши. Водитель оштрафован, в отношении перевозчика возбуждено административное дело с наложением штрафа в размере 2000 злотых.

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