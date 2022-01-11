В Узбекистане журналистам и блогерам запретили освещать события в Казахстане 6 11.01.2022, 18:10

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ГосСМИ также молчат о революции в соседней стране.

Некоторые блогеры и журналисты из Узбекистана, пытающиеся освещать события в соседнем Казахстане, сообщили, что их вызвали в правоохранительные органы, где попросили "меньше писать на эту тему", "не распространять видеозаписи" и "не призывать к митингам".

Блогеры, журналисты и активисты в разговоре с "Озодликом" сообщили, что многие люди в Узбекистане внимательно следят за событиями в Казахстане, но предпочитают обсуждать их, в основном, "на кухне или в узком кругу", передает Цензор.НЕТ.

Узбекистанские блогеры, журналисты и обычные пользователи социальных сетей, пытавшиеся освещать события в Казахстане, сообщили, что их вызвали на "беседу" в органы внутренних дел.

Один из блогеров, говоривший с журналистом "Озодлика" на условиях анонимности, сказал, что запрет на освещение событий в соседней стране наложила Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана.

– У нас запрещают публиковать на сайтах поступающие из Казахстана видео и аудио записи, а также сообщения, чтобы еще больше не усугублять ситуацию в соседней республике. Это неофициальный приказ! Я разместил на своих каналах 2-3 видеоролика о мародерстве в Казахстане. Но потом мне позвонили из Агентства информации и массовых коммуникаций, попросили удалить эти видеоролики и больше не размещать их. От нас потребовали не говорить, не показывать и не обсуждать события в Казахстане, – говорит узбекистанский блогер.

По его словам, даже центральные издания, радио и телеканалы в Узбекистане умолчали о протестах в Казахстане.

– Один мой друг, работающий на телевидении, сказал, что такой приказ поступил из спецслужб. Кроме того, представители Агентства информации и массовых коммуникаций тоже признались, что это приказ спецслужб, – добавил блогер.

Связавшийся с редакцией издания собеседник из Андижана сообщил, что сотрудники СГБ и участковый инспектор потребовали у него письменное объяснение из-за постов о событиях в Казахстане.

Еще ряд активистов, известных в узбекском сегменте соцсетей, говорят, что в последнее время им поступают "угрозы" из анонимных профилей, а посты и комментарии о событиях в Казахстане "подвергаются атакам".

Узбекистанские блогеры, с которыми пообщалось издание, говорят, что тема происходящего в Казахстане бурно обсуждается в закрытых группах в соцсетях.

Собеседник из Узбекистана, являющийся активным пользователем соцсетей, говорит, что накануне его вызвали на "беседу" в органы внутренних дел из-за поста под названием "Когда же проснетесь, узбеки?!"

– Из-за этого поста мне сказали: "Не пишите такие опасные вещи, не пишите про казахов, ходите тихо". Потом меня заставили написать расписку. В ней я написал, что обязуюсь не освещать события в Казахстане и предупрежден об ответственности. Одним словом, со мной провели профилактическую беседу, – сказал собеседник.

Он говорит, что "разъяснительная работа" ведется не только с теми, кто освещает события в Казахстане, но и с теми, кто резко высказывает свое мнение и оставляет комментарии под постами блогеров.

– Я не могу сказать, что в Узбекистане полностью запретили освещать события в Казахстане. О них пишут, только без подробностей, вкратце. То есть, установлена какая-то граница... Кроме того, нам запретили показывать видео, снятое в Алматы. Сказали, что тем самым мы призываем народ к бунту. Меня тоже вызывали на "беседу". Когда я сказал им, что многие освещают эти события и почему только мне запрещают заниматься этим, мне ответили: "Среди людей увеличилось количество тех, кто тоже хочет, чтобы у нас произошли такие события", – сказал местный журналист.

Источники издания сообщают также о том, что во многих мечетях Узбекистана имамы читают проповеди относительно событий в Казахстане.

Собеседник из Узбекистана по имени Абдукарим говорит, что за последнюю неделю события в Казахстане стали самой обсуждаемой темой среди многих узбекистанцев.

"Людям не хватает информации, в результате, в нашем обществе распространяются различные лживые слухи", - продолжает он.

– В мечетях читают проповеди о событиях в Казахстане, в основном имамы призывают людей быть терпеливыми, выражают сочувствие братскому казахскому народу. Последние 2-3 дня внимание народа отвлекают на другие темы, обещают снижение цен, в частности, на бензин и газ. Но сейчас наш народ не такой наивный, как раньше. Люди читают информацию в Интернете и отличают черное от белого. Слушая разные мнения людей, я пришел к такому выводу, что многие узбекистанцы на стороне обычных казахстанцев, которые вышли на улицы, требуя свои права, они не верят сказкам Токаева о неких "террористах", – говорит Абдукарим.

Между тем многие пользователи узбекского сегмента соцсетей связывают решение Министерства народного образования о продлении зимних каникул студентов и школьников до 24 января именно с ситуацией в Казахстане.

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