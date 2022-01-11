В Беларуси планируют изменить подход к лицензиям 11.01.2022, 18:25

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Для кого сохранят обязательное лицензирование и для кого отменят?

Проект закона о лицензировании, подготовленный в Беларуси, предполагает отмену лицензирования юридических услуг и проектирования котельных, изменение подходов к лицензированию деятельности по заготовке лома и отходов черных и цветных металлов, определяет подходы к лицензированию массажа, сообщает officelife.media.

Законопроект отменяет обязанность открытия представительств иностранными соискателями лицензий, а также обеспечивает цифровизацию лицензирования и предоставляет послабления для отдельных лицензируемых видов деятельности в виде изменения определения грубых нарушений, влекущих за собой правовые последствия осуществления предпринимательской деятельности.

Проект предполагает, что лицензирование деятельности ведется для обеспечения защиты государственных и общественных интересов, жизни, здоровья, прав и законных интересов граждан, окружающей среды и ставит условие, что эти цели не могут быть достигнуты иным образом, кроме лицензирования.

Заработает единый реестр лицензий

Запланирован переход к реестровому принципу подтверждения прав через запрос в Единый реестр лицензий либо визуального ознакомления с соответствующей экранной формой, который полностью исключает необходимость получения лицензии как документа (бумажного или даже электронного), а также исключает затраты с этим связанные: на изготовление, хранение, транспортировку, размножение, изготовление при внесении изменений и дополнений, получение дубликата документа в случае его утери.

Минэкономики считает, что приведение всех процессов в разных лицензирующих органах к единому виду не всегда возможно с учетом разных долицензионных и лицензионных требований, представляемых при обращении документов, сведений, заключений и других условий.

Исходя из степени угрозы интересам граждан, юрлиц, государства, предоставление лицензии на отдельные виды деятельности не требует прохождения экспертизы, оценки, квалификационного экзамена. Такое предоставление считается упрощенным порядком и осуществляется за 15 рабочих дней.

Для кого сохранится лицензирование

Сохранится лицензирование адвокатской и риелторской деятельности. Разработчики законопроекта считают, что допуск к работе в риелторской организации в качестве специалиста по риелторской деятельности должен быть ограничен не только лицам, уволенным из государственных органов по дискредитирующим обстоятельствам, но и лицам, уволенным по таким основаниям из иных органов и организаций.

Лицензирование деятельности в сфере игорного бизнеса будет направлено, прежде всего, на недопущение в экономическую сферу недобросовестных хозяйствующих субъектов; противодействие теневой экономике; защиту населения от негативных, в том числе финансовых, последствий, вызванных участием в азартных играх; недопущение бесконтрольного роста числа организаторов азартных игр; предотвращение легализации доходов, полученных преступным путем. Сохранится лицензирование медицинской и фармацевтической деятельности, а также профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, страховой деятельности, образовательной.

Новые виды лицензирования

Планируется лицензирование деятельности, связанной с оздоровлением детей за рубежом, деятельности, связанной с трудоустройством белорусских граждан за границей, а также деятельности, связанной со сбором и распространением информации о физлицах в целях знакомств.

Предполагается лицензирование деятельности в области автомобильного транспорта.

Кого освободят

От получения лицензии будут освобождены санаторно-курортные и оздоровительные организации.

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