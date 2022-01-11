Российский политолог: Назарбаев может быть в коме или мертв 2 11.01.2022, 18:38

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Нурсултан Назарбаев

Последний раз Елбасы видели 28 декабря, когда он еле шел, опираясь на Лукашенко.

Молчание первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на фоне кризиса в стране говорит о том, что он уже мертв или недееспособен, считает российский политолог, глава Политической экспертной группы Константин Калачев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

Политолог предположил, что Назарбаев может находиться в коме или в каком-нибудь ином состоянии утраты связи с реальностью.

«Вспоминая его весьма почтенный возраст, можно предположить, даже если окажется ремиссия, то весьма непродолжительная. Я допускаю, что он может вернуться в эту реальность, но вопрос, в каком состоянии, может его и показывать будет нельзя», — отметил политолог.

В Казахстане обсуждались возможное ухудшение состояния его здоровья и вероятное онкологическое заболевание, утверждает Калачев.

«Но проблемы с онкологией копятся постепенно, ход болезни предсказуем, не очень понятно, как он вдруг неожиданно совершенно в предновогодние дни утратил дееспособность. Я сразу предположил, что, скорее всего, он, видимо, мертв либо находится в коме. Отсюда все движения его ближайших родственников и других, кто, видимо, считал, что [действующий президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев не та фигура, не на него надо было ставить, и что Назарбаев ошибся, и надо эту ошибку исправить каким-то образом», — поделился политолог.

В противном случае Назарбаев уже давно сам бы выступил с заявлением по сложившейся кризисной ситуации, считает Калачев. «Он должен был так или иначе себя проявить. А как он себя проявил? Разговором с Лукашенко, который невозможно проверить, или заявлением пресс-секретаря Назарбаева [Айдоса Укибая] от имени Назарбаева?» — объяснил политолог.

По мнению политолога, в отдельных постсоветских странах уже становится традицией не сразу объявлять о смерти лидера, чтобы сперва разобраться с ситуацией в стране. Сообщение о состоянии Назарбаева могло еще больше дестабилизировать сложившуюся в Казахстане ситуацию, убежден Калачев. Он считает, что в ближайшее время ситуация с молчанием бывшего президента должна разрешиться.

Последний раз Елбасы видели 28 декабря в Санкт-Петербурге, когда он еле шел, опираясь на Лукашенко.

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