Аварийный мост на Немиге полностью разобрали 8 11.01.2022, 19:14

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Фотофакт.

Мост на Немиге, балка которого рухнула на проезжую часть в ночь на 8 января, полностью разобран. Фотографию публикует агентство «Минск-Новости» в своем телеграм-канале.

Работы по разбору моста шли круглосуточно, в них были задействованы десятки работников. Старые балки здесь же дробили, чтобы затем вывезти на переработку.

Ранее городские чиновники обещали соорудить новый мост в «максимально сжатые сроки».

— Строительство нового будет начато оперативно, но работы займут несколько месяцев. Они будут вестись круглосуточно, — заявлял заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

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