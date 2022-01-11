Аварийный мост на Немиге полностью разобрали

Аварийный мост на Немиге полностью разобрали8
- 11.01.2022, 19:14
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Фотофакт.
Мост на Немиге, балка которого рухнула на проезжую часть в ночь на 8 января, полностью разобран. Фотографию публикует агентство «Минск-Новости» в своем телеграм-канале.
Работы по разбору моста шли круглосуточно, в них были задействованы десятки работников. Старые балки здесь же дробили, чтобы затем вывезти на переработку.
Ранее городские чиновники обещали соорудить новый мост в «максимально сжатые сроки».
— Строительство нового будет начато оперативно, но работы займут несколько месяцев. Они будут вестись круглосуточно, — заявлял заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.