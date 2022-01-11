Международная федерация проверит, почему преследуют белорусских лыжниц 11.01.2022, 19:20

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Двух лыжниц режим отстранил от международных соревнований за их гражданскую позицию.

Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) обратился в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) по поводу запрета на выступления Светланы Андриюк и Дарьи Долидович. Об этом сообщает Telegram-канал Фонда.

Мы уже писали, что дочь Сергея Долидовича Дарью Долидович дисквалифицировали на год. Как выяснилось, лишили права бегать и другую лыжницу — Светлану Андриюк.

Белорусская федерация лыжных гонок, которую возглавляет заместитель «мэра» Минска Александр Дорохович, деактивировала коды спортсменов FIS. Без этих кодов невозможно выходить на старт, даже за свой счет. Причем спортсменки не были проинформированы о разбирательстве, и у них до сих пор нет документов с мотивировочной частью решения.

Отметим, что сегодня на Reuters вышел материал, посвященный Дарье и Светлане. По словам Андриюк, решение Белорусской федерации вынудило ее пропустить квалификационные соревнования за право поучаствовать в Олимпиаде в Пекине.

— Спортивные чиновники дословно обвинили меня в том, что я сторонник оппозиции. Я не хочу быть здесь. Планирую уехать в Польшу, потому что здесь невозможно жить, — сказала Светлана.

Дарья Долидович заявила, что на нее давят из-за позиции отца, хотя она и разделяет его взгляды:

— Я сама не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего кода FIS.

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