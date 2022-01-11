Instagram разрешит редактировать ленту профиля 11.01.2022, 19:23

В социальной сети появится возможность менять местами публикации в ленте.

В социальной сети Instagram можно будет редактировать ленту профиля. Об этом сообщил в Twitter разработчик Алессандро Палуцци.

В Instagram появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке.

Также с выходом обновления приложения у пользователей соцсети появится возможность добавлять в истории новые стикеры "Реакции", пишет Палуцци.

Помимо этого, Instagram продолжает работать над возможностью удаления учетной записи прямо из приложения. Пользователям предложат выбрать между отключением аккаунта и его полным удалением.

Instagram – американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, основанная в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером.

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