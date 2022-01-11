закрыть
11 января 2022, вторник, 20:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Instagram разрешит редактировать ленту профиля

  • 11.01.2022, 19:23
Instagram разрешит редактировать ленту профиля

В социальной сети появится возможность менять местами публикации в ленте.

В социальной сети Instagram можно будет редактировать ленту профиля. Об этом сообщил в Twitter разработчик Алессандро Палуцци.

В Instagram появится возможность редактировать сетку профиля, меняя местами публикации в любом порядке.

Также с выходом обновления приложения у пользователей соцсети появится возможность добавлять в истории новые стикеры "Реакции", пишет Палуцци.

Помимо этого, Instagram продолжает работать над возможностью удаления учетной записи прямо из приложения. Пользователям предложат выбрать между отключением аккаунта и его полным удалением.

Instagram – американская социальная сеть для обмена фотографиями и видео, основанная в 2010 году Кевином Систромом и Майком Кригером.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип