Артемий Троицкий: Я очень болею за белорусов и за свободную Беларусь 11.01.2022, 19:31

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Артемий Троицкий

Российский музыкальный критик побреется налысо из-за спора о Лукашенко.

Российский музыкальный критик Артемий Троицкий побреется налысо из-за проигранного спора об Александре Лукашенко. В начале прошлого года он обещал постричься налысо, если до конца 2021 года Лукашенко останется у власти.

4 января Троицкий вспомнил об этом в своей колонке на портале Delfi и написал, что ему придется расстаться со своими волосами. «Волос мне совершенно не жаль — новые отрастут — а вот измученную многолетней пыткой Беларусь жалко очень», – написал Троицкий.

Сегодня в интервью каналу «И Грянул Грэм» музыкальный критик подтвердил свое намерение.

«Я обещания свои исполняю и слово держу. Поэтому да, я обязательно постригусь наголо, и произойдет это в ближайшее время. … Придется мне распрощаться со своими седыми причесонами. Волос мне на самом деле не жалко», – сказал Троицкий. Он добавил, что очень болеет за народ Беларуси и за свободную Беларусь. По мнению Троицкого, белорусский режим держится из-за финансовой, моральной и силовой подпитки со стороны России.

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