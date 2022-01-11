Генпрокуратура пожаловалась правительству на коррупцию в «Белгоспищепром» 11.01.2022, 19:36

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Чем закончилась история для работников.

Генпрокуратура сообщает, что нашла «коррупционные проявления» в «Белгоспищепром». Среди проблемных вопросов в ведомстве назвали закупки концерном по ценам выше средних по рынку, недостаточно активное взыскание просроченной дебиторской задолженности и подработка некоторых работников на своем же предприятии. В Генпрокуратуре рассказывают, что отправили свои претензии по концерну в том числе правительство. Почти 40 работников «Белгоспищепрома» привлекли к дисциплинарной ответственности, пишет zerkalo.io.

В ведомстве уточняют, что большинство нарушений концерна касаются закупок. «В отдельных случаях организаторы закупок руководствовались не экономической эффективностью, а желанием заключить договор с конкретным субъектом хозяйствования, причем по ценам, превышавшим средние по рынку», — рассказывают в Генпрокуратуре.

«Коррупционные проявления имели место и при реализации предприятиями концерна продукции собственного производства — не всегда принимались должные и своевременные меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности», — сообщают в ведомстве.

Претензии у проверяющих также были и к кадровикам организации. Как утверждает Генпрокуратура, они позволяли «некоторым должностным лицам предприятий концерна заниматься иной оплачиваемой деятельностью», несмотря на антикоррупционные ограничения.

В ведомстве уточняют, что к дисциплинарной ответственности привлекли 39 человек, а материальный ущерб, который получил концерн, уже возмещен.

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