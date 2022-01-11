Крах авторитарных режимов 2 Анна К

11.01.2022, 20:01

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О протесте в Казахстане.

Казахстан — одна из многих постсоветских стран, в которой существует авторитарный режим. Всю власть в руках держал Нурсултан Назарбаев. Спустя 30 лет он всё же решил уйти. После того как он покинул свой пост, столицу из Алма-Аты переименовали в Нур-Султан, а Назарбаев получил звание "Лидера нации".

Новым президентом избрали председателя Сената — верхней палаты парламента — Касым-Жомарта Токаева. Вот только он стал президентом с ограниченной властью. По всем вопросам он должен консультироваться со своим предшественником — Назарбаевым. Это предполагает законопроект "о лидере нации", который был принят несколькими годами ранее. Многолетние конституционные реформы обеспечили транзит власти с возможностью сохранить всё влияние в руках Назарбаева. Отсутствие независимых СМИ, демократических институтов, огромный разрыв между сверхбогатыми и бедными зарождал в республике кризис.

Протесты, которые встретил Казахстан в новом году, начались на западе страны. Причиной стало повышение цены на сжиженный газ. Газ подорожал с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 руб.) за литр. Первые акции против повышения прошли в городах Жанаозен и Актау. Как раз Жанаозен является нефтедобывающим регионом. Казалось бы, в этом регионе у людей должны быть хорошие зарплаты, но население там очень бедное. Поэтому любые экономические изменения влияют на достаток жителей. Кроме того, американская компания, которая добывает нефть в этом регионе, сокращает рабочие места.

В 2011 году на западе республики тоже были массовые протесты. Они возникли из-за того, что реальная зарплата рабочих была в несколько раз ниже, чем значилось в бухгалтерских документах. В ходе акций были расстреляны 16 человек.

Протесты 2022 года начались мирно. Однако уже 2 января — в первый день протестов — акции расширились и на другие города. Протестующие требовали, чтобы вернули прежнюю цену на газ. На следующий день власти снизили цену на газ, однако волнения продолжились. Из мирных протестов они стали превращаться в беспорядки. А экономическая риторика сменилась на политическую. Жители страны стали требовать отставки правительства и ухода Назарбаева из большой политики. Между протестующими и полицейскими стали возникать стычки.

4 января правительство всё же ушло в отставку. Токаев сместил Назарбаева с должности главы Совета безопасности и сам ее занял.

Однако беспорядки продолжались. Митингующие захватили аэропорт, разгромили здание акимата и резиденцию президента. В городе Талдыкорган снесли памятник Назарбаеву. Токаев стал называть протестующих "бандитами". Позже он и вовсе окрестил граждан "террористами".

Правоохранительные органы не смогли справиться с ситуацией, поэтому Токаев обратился к ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности). Он призвал Армению, Беларусь, Кыргызстан, Россию и Таджикистан оказать стране помощь. Первой откликнулась Россия и тут же выслала 45-ю бригаду специального назначения ВДВ. Военнослужащие этого подразделения принимали участие в первой и второй войнах в Чечне, российско-грузинской войне 2008 года, российской операции по аннексии Крыма в 2014 году, а также войне на территории Сирии.

Токаев выступил с видеообращением, где рассказал, что отдал приказ открывать огонь на поражение по "террористам", которые участвуют в массовых беспорядках.

Постепенно протесты стали угасать. Полицейские задержали более 4 тысяч человек.

Возможно, протесты в республике сошли на нет, однако события, происходившие в эти полторы недели, заложили основу для чего-то большего в будущем. Вряд ли население приняло тот факт, что президент называет их "террористами", "бандитами" и приказывает расстреливать тех, кто не повинуется. И уж точно люди не забудут погибших и несколько тысяч отправленных в тюрьму.

Анна К, kasparov.ru

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