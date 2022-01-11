На свободу вышли двое политзаключенных 4 11.01.2022, 20:10

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Они полностью отбыли незаконные наказания.

На свободу вышел политзаключенный Илья Лобацевич.

39-летний Илья Лобацевич из Новополоцка, он был осужден на полтора года колонии по статье о якобы насильственных действиях в отношении сотрудника милиции (ст. 364 УК РБ). Наказание отбывал в колонии в Шклове.

14 сентября 2020 года, в один из воскресных маршей в Новополоцке, Илья гулял с матерью, когда рядом с ними омоновцы начали избивать человека. Лобацевичи решили заступиться за парня, и тогда их тоже начали избивать. Защищая от ударов мать, Илья получил серьезный удар по голове дубинкой.

Сегодня также вышел на свободу после окончания срока наказания политзаключенный из Гродно Василий Пилец. 12 февраля прошлого года судом Октябрьского района Гродно Василий Пилец был приговорен к 1 году «домашней химии», но по протесту прокурора наказание заменили на 1 год обычной «химии».

Обвинялся Пилец по ст. 339 Уголовного кодекса (хулиганство) за то, что 14 декабря 2020 года толкнул агрессивных «ябатек», когда те закрашивали изображение бело-красно-белого флага.

С мая Василий отбывал приговор в Волковысской ИУОТ №29.

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