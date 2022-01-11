Суздальцев: Белорусская власть буквально на глазах трансформируется в театральную труппу 6 11.01.2022, 20:17

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Прямо постановка «Евгения Онегина».

– Проблем в Беларуси нет, все решается, как по волшебству. В очередной раз провозглашена победа над COVID-19, не говоря уже о других «ответах» на «вызовы». Вот мост упал в центре Минска – тоже вызов? - пишет политолог Андрей Суздальцев.

– Выступления А. Лукашенко все больше оформляются в каком-то псевдо народно-бюрократическом виде. Уже и снег сыпется на заднем плане – прямо постановка «Евгения Онегина». Сейчас придет из МИДа Ленский с дуэльным пистолетом.

В общем, белорусская власть буквально на глазах трансформируется в театральную труппу…

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