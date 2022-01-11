Конгрессмены США готовят законопроект, объявляющий Украину страной «НАТО плюс» 2 11.01.2022, 20:36

6,832

Законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине.

Группа американских конгрессменов от Республиканской партии намерена вынести на рассмотрение законопроект, объявляющий Украину страной "НАТО плюс". Об этом 11 января сообщает "Голос Америки".

"У дипломатии мало шансов на успех, если не подходить к ней с позиции силы… [Президент РФ] Владимир Путин должен принять к сведению, что Конгресс не потерпит восстановления сферы влияния России и не допустит отказа от Украины и других наших союзников и партнеров по НАТО в Центральной и Восточной Европе", – заявил ведущий республиканец в комитете Палаты представителей по международным делам Майкл Маккол, который является главным инициатором законопроекта.

Авторы проекта закона отмечают, что он позволит существенно увеличить финансирование военной помощи летального характера и обеспечит Украине дипломатическую поддержку, в которой она нуждается в условиях увеличения количества российских войск у ее границ.

Законопроект также предполагает официальное объявление России государством – спонсором терроризма и привлечение Москвы к ответственности за агрессию путем немедленного введения санкций против "Северного потока – 2", которые не позволят ввести газопровод в эксплуатацию.

Помимо этого, документ предусматривает выделение $155 млн "Радио Свобода" на борьбу с российской дезинформацией в 2022 году.

Соавторами законопроекта выступили члены Палаты представителей Майк Роджерс, Майк Тернер и Элис Стефаник.

"Этот законопроект существенно увеличит финансирование поставок летальной помощи Украине, в частности противовоздушного и противокорабельного оружия, которое необходимо украинцам для сдерживания России. Он также четко дает понять, что требования Путина, такие как право вето на вступление стран в НАТО и мораторий на развертывание ракет средней дальности в Европе, неприемлемы и противоречат интересам национальной безопасности США", – подчеркнул конгрессмен Роджерс.

По словам Стефаник, "Украина должна быть свободна в выборе ее будущего, в том числе экономических отношений и отношений в сфере безопасности, не опасаясь возмездия со стороны Путина".

10 января в Женеве прошел основной раунд переговоров между США и РФ по "гарантиям безопасности", беседа продолжалась приблизительно 7,5 часа. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков после переговоров сказал, что США из-за стягивания Россией войск к украинско-российской границе выдвинули претензии и "определенные угрозы" Москве, а российская делегация заверила, что РФ не планирует нападать на Украину.

По словам Рябкова, который возглавляет российскую делегацию, РФ нужны "железобетонные" гарантии того, что Украина и Грузия никогда не станут членами НАТО. Он добавил, что в Москве хотели бы, чтобы на саммите в Мадриде, который состоится 29–30 июня, Альянс это юридически закрепил.

Замгоссекретаря Соединенных Штатов Венди Шерман, которая возглавляет американскую делегацию, на брифинге после переговоров России и США заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».