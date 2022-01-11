А жив ли мальчик? 5 Вадим Зайдман

11.01.2022, 21:55

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Вадим Зайдман

Мечты о кремлевском елбасы.

По Казахстану циркулируют слухи о смерти Нурсултана Назарбаева, случившейся уже несколько дней назад.

Интересная и выглядящая правдоподобной версия, многое проясняющая. Ну действительно, как объяснить, что прежде такой послушный Токаев вдруг ощутил себя этакой Анной Иоанновной и решился порвать назарбаевские кондиции, сместить всесильного Елбасы с поста главы Совета безопасности? Вот два с половиной года не смещал — а теперь вдруг сместил! Почему за все дни кризиса ни разу Назарбаев вживую не появился на телеэкране, чтобы своим елбасным авторитетом попытаться охладить страсти, да просто опровергнуть самые разнообразные слухи о своем местопребывании — прояснить, уехал он из страны или нет (а теперь — что он жив, а не мертв)...

Можно понять желание Токаева и Ко, застигнутых этой смертью, если она действительно имела место, врасплох, к тому же совпавшей с протестами, придержать некоторое время эту новость, не обнародовать, пока ситуация хоть как-то не разрулится. Чтобы в разгар событий она попросту не произвела эффект бензинчика, которым плеснули в костер. Да и, наверное, назарбаевское наследство делить таким образом сподручней.

Подождем...

Однако елбасы елбасой, но гораздо больше меня занимает вопрос, когда же дойдет очередь до другого персонажа, другого Елбасы, который всем елбасам елбаса, и от общественности будут, насколько возможно, скрывать его смерть — прежде всего, чтобы не вызвать всемирного ликования. Понимаю, что у меня, как у человека пишущего, фантазия богатая, но основанная все-таки на некотором историческом опыте.

Сколько раз я представлял себе эту упоительную, умопомрачительную просто картину: когда сначала этот персонаж будет валяться в луже собственной мочи на какой-нибудь Ближней даче, и никто из соратников — точнее сказать, соучастников его преступлений — не окажет ему помощь. А потом, когда свершится, самый эмоциональный и нетерпеливый из них выскочит на улицу с криком "Хрусталев, машину!". И еще несколько дней подельники будут скрывать от народа смерть этого кремлевского елбасы, деля его наследство в яростной схватке бульдогов под ковром...

И опять станут актуальными строки Александра Галича из его известной поэмы о вожде:

...Над столицами поседевшими

Ночь и темень, хоть глаз коли:

Президенты спят с президентшами,

Спят министры и короли.

Мир, во славу гремевший маршами,

Спит в снегу с головы до пят,

Спят министры его и маршалы...

Он не знал, что они не спят,

Что, притихшие, сводки утренней

В страхе ждут и с надеждой ждут...

Ну, и чуток погодя — уже хрестоматийное: оказался наш отец не отцом, а сукою. Причем сообщат народу об этом — вы не поверите! — все те же Киселев с Соловьевым, да Симоньянша со Скабеевой, которые на поверку окажутся вдруг тайными борцунами с "кровавым путинским режимом".

Трудно, конечно, рассчитывать, что после обнародования этой долгожданной — не только для фигурантов его братских объятий, но для всего мира — сводки сразу же наступит всеобщий рай, и волк будет жить вместе с ягненком, леопард возляжет рядом с козленком, теленок и лев будут вместе пастись — но можно с некоторой вероятностью предположить, что военные кампании в Украине и Сирии будут свернуты, а те, что планируются сейчас в его воспаленном мозгу, — не будут начаты. И прекратятся подобного рода интернациональные помощи, как нынче Казахстану.

С нетерпением жду этой, хоть какой — утренней ли, дневной, вечерней ли — давно долгожданной сводки. Разрешаю разбудить меня хоть среди ночи для сообщения этого известия.

Вадим Зайдман, kasparov.ru

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