Дрон с белорусскими сигаретами перехватили в Литве 2 11.01.2022, 22:03

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Дрон оказался самодельным.

Литовские пограничники принудительно приземлили прилетевший из Беларуси дрон, который перевозил сигареты.

Вечером в понедельник пограничники зафиксировали, как возле деревни Пруделис Шалчининкайского района в воздушное пространство Литвы на низкой высоте вошел неизвестный объект. Пограничники перехватили контроль над аппаратом и принудительно приземлили его в двух километрах от белорусской границы.

Дрон оказался самодельным. К нему была прикреплена упаковка с 758 пачками сигарет Minsk Capital. Оператора беспилотника найти не удалось, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

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