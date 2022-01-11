Дрон с белорусскими сигаретами перехватили в Литве

Дрон с белорусскими сигаретами перехватили в Литве2
- 11.01.2022, 22:03
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Дрон оказался самодельным.
Литовские пограничники принудительно приземлили прилетевший из Беларуси дрон, который перевозил сигареты.
Вечером в понедельник пограничники зафиксировали, как возле деревни Пруделис Шалчининкайского района в воздушное пространство Литвы на низкой высоте вошел неизвестный объект. Пограничники перехватили контроль над аппаратом и принудительно приземлили его в двух километрах от белорусской границы.
Дрон оказался самодельным. К нему была прикреплена упаковка с 758 пачками сигарет Minsk Capital. Оператора беспилотника найти не удалось, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.