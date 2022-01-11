В Бресте никто не захотел покупать землю на месте массовых расстрелов 9 11.01.2022, 22:17

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На участке ранее были обнаружены останки 1214 узников Брестского гетто.

На участок земли, где собирались строить «Прибужский квартал», но передумали, так как обнаружили останки 1214 узников Брестского гетто, собираются дать скидку в 50%, передает «Белсат».

Брестские власти не теряют надежды продать на аукционе участок земли в месте массовых расстрелов. 11 января была вторая подобная попытка, но снова не поступило ни одной заявки.

В 2019 году в центре Бреста начали строить «Прибужский квартал», но работу не завершили, так как на месте стройки нашли останки 1214 узников Брестского гетто.

Инвестор свернул проект и ушел, власти пообещали поставить там мемориал и сделать парковую зону. Но шумиха утихла – и власти снова хотят построить на этом месте элитное жилье.

Два аукциона по продаже этой земли не принесли успеха. Будет и еще один аукцион, на который стартовая цена лота будет снижена в два раза.

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