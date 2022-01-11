Почти половина россиян считают политическую обстановку в стране напряженной 5 11.01.2022, 22:23

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Всего 7% респондентов заявили, что расценивают политический климат в РФ как «благополучный».

Почти половина (47%) респондентов в России оценивает политическую обстановку в стране как "напряженную". Это следует из социологического опроса некоммерческой организации Аналитический Центр Юрия Левады ("Левада-центра"). Результаты исследования опубликованы во вторник, 11 января, передает DW.

При этом треть (32%) считает ее "спокойной", 12% воспринимает как "критическую". Всего 7% респондентов заявили, что расценивают политический климат в России как "благополучный".

Экономическое положение негативно оценили более 40% опрошенных

Отдельный блок опроса был посвящен реакциям на экономическое положение России. Тут 48% участников исследования заявили, что думают о нем как о "среднем". Оценку "плохое" дали 30%. Еще 11% уверены, что оно - "очень плохое". Только 8 и 1% придерживаются позиции, что финансовая ситуация - "хорошая" или "очень хорошая" соответственно.

Наиболее пессимистичное восприятие ситуации наблюдается среди тех россиян, кому "едва хватает на еду": 31% из них сочли экономические условия "плохими", 20% - "очень плохими".

Большинство опрошенных не ждет улучшений

Большинство респондентов (44% и 49%) ожидают, что в ближайшие месяцы Россию ждет ухудшение как политической жизни, так и экономических показателей. Улучшения ситуации ожидают 38% и 35% соответственно.

Опрос проводился в период с 25 ноября по 1 декабря 2021 года. В нем приняли участие 1603 человека в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах в 50 субъектах РФ. Исследование осуществлялось методом личного интервью.

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