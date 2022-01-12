Госдеп потребовал от России разъяснений по поводу учений у границ Украины 12.01.2022, 8:51

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иллюстрационное фото: reuters

В ином случае Кремль должен вернуть свои войска в казармы.

Вашингтон ожидает, что российская сторона раскроет цель маневров своей армии рядом с украинской границей, об этом на брифинге заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В ином случае, по словам Прайса, России необходимо «полностью прекратит военные учения».

«Это означало бы возвращение войск в казармы. Это означало бы прозрачность вокруг любых легитимных маневров, которые проходили бы на территории РФ», — заявил он во время брифинга и пояснил, что данная мера поможет снизить напряженность.

Прайс добавил, что для прогресса на переговорах между Соединенными Штатами и РФ по безопасности требуется «атмосфера деэскалации».

Накануне в Минобороны России объявили о начале учений на полигонах в граничащих с Украиной Воронежской, Белгородской и Брянской областях. Также маневры стартовали в Смоленской области. Как заявили в российском ведомстве, в учениях задействованы около 3 тысяч военнослужащих, они отработают марши при воздействии диверсионно-разведывательных групп условного противника.

Минобороны объявило о начале новых учений на следующий день после прошедших в Женеве переговоров представителей России и США о безопасности в Европе.

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