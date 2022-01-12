Медики выяснили, как за пять минут снизить заразность коронавируса на 90% 4 12.01.2022, 8:56

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Для исследования ученые из Бристольского университета разработали специальный аппарат.

Коронавирус теряет 90% способности заражать человека после пяти минут пребывания на свежем воздухе.

Об этом свидетельствуют данные исследования Бристольского университета, сообщает The Guardian.

До сих пор ученые исследовали, как долго выживает SARS-CoV-2, распыляя вирус в герметичных сосудах. Этим методом удалось установить, что вирус может оставаться заразным даже через три часа.

Но, как отмечают авторы исследования, такие эксперименты не точно отражают ситуацию, когда человек кашляет или дышит.

Для исследования ученые разработали аппарат, который позволял перемещать частицы вируса между двумя электрическими кольцами в период от 5 секунд до 20 минут, контролируя температуру, влажность и другие показатели.

«Это первый случай, когда кто-то смог фактически смоделировать, что происходит с воздухом во время выдоха», — сказал ведущий автор исследования профессор Джонатан Рид.

Результаты показали, когда вирусные частицы покидают относительно влажные и богатые углекислым газом условия легких человека, они быстро теряли воду и высыхали. Этот фактор нарушал способность вируса заражать клетки человека, а скорость высыхания частиц вируса зависла от относительной влажности окружающего воздуха.

При влажности 90% - примерно эквивалентно паровой или душевой — снижение заразности было более постепенным: 52% частиц оставались заразными через 5 минут, а через 20 минут — примерно 10%, отмечают авторы исследования, которое еще не прошло научное рецензирование.

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