Как проезжать центр Минска без моста на Немиге? 1 12.01.2022, 9:05

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Опубликована новая схема движения.

После обрушения моста и закрытия для движения части улицы Немиги и проспекта Победителей самым актуальным вопросом для минчан стал выбор маршрута через центр. Кратчайший пусть предусматривает использование улиц Городской Вал, Янки Купалы и проспекта Независимости, но туда же перенаправлен общественный транспорт, пишет onliner.by.

ГАИ просит водителей по возможности исключить эти улицы из повседневных маршрутов, тогда как ехать?

«Автолюбителям следует выбирать другие альтернативные маршруты, используя проспект Машерова, улицу Строжевскую и иные улицы второго транспортного кольца», — говорят в Госавтоинспекции.

Для увеличения пропускной способности объездных маршрутов предусмотрены дополнительные изменения:

на проспекте Независимости в районе улиц Городской Вал и Янки Купалы демонтированы пешеходные переходы, закрыты повороты налево на улицу Ленина, а также для личного транспорта на улицу Янки Купалы;

с улицы Янки Купалы на улицу Максима Богдановича организован левый поворот с двух полос;

на улице Сторожевской организован поворот на проспект Машерова с двух полос;

с улицы Мельникайте поворот налево на улицу Романовская Слобода будет осуществляться также с двух полос.

Будет скорректирована работа светофоров, появятся информационные щиты и необходимые дорожные знаки.

На улице Сторожевской, проспекте Машерова, улицах Заславской и Мельникайте инспекторы строго следят за соблюдением правил остановки и стоянки — это тоже чтобы не создавались дополнительные препятствия для движения.

ГАИ работает в усиленном режиме. К слову, там рассказали, что при необходимости готовы ограничить движение от площади Богушевича в направлении улицы Немиги и со стороны улицы Кальварийской в направлении улицы Романовская Слобода.

«Просим с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям и заранее планировать время и маршруты движения. Кроме того, рекомендуем по возможности отказаться от поездок на личном транспорте, а воспользоваться услугами метро», — призвали в Госавтоинспекции.

А сам мост тем временем почти все

К вечеру 11 января перекрытия рухнувшего моста демонтировали, строителям осталось разобраться с опорами. Как уже сообщалось ранее, закончить все работы и возобновить движение планируют в течение месяца.

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