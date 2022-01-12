Провал Лукашенко по линии ОДКБ 9 12.01.2022, 9:18

20,704

Силовая махина начинает достаточно косо смотреть на неудачника, который «промахнулся».

Как мы помним, именно Лукашенко совершил первый разговор с Токаевым с новыми полномочиями, порекомендовав тому обратиться за помощью в ОДКБ, пишет телеграм-канал CYNIC.

Это решение сразу казалось довольно провальным для самого Казахстана, но в результате "игры" Турции и Китая Токаеву удается совершить "разворот в воздухе" и полностью перевернуть игру Лукашенко и Путина по внешнему военному управлению.

Также мы помним, что режим обещал "миротворцам" платить от 100 рублей в сутки, в зависимости от должности, а по возвращению в страну должны были выдаваться квартиры или обещания на квартиры.

По полученной информации, сегодня после заявления Токаева о необходимости начала вывода войск у организатора и главного спикера миссии по ОДКБ началась "черная полоса".

Путин дал возможность Лукашенко собрать сливки с хайпа по вводу ОДКБ, взяв возможность в случае чего все камни отправить в соседний огород. При успехе он был бы "главным" по количеству войск, а при провале он бы перенаправлял недовольство в сторону Минска.

Теперь, когда Казахстан требует от миротворцев возвращения на Родину, можно сделать выводы о том, что операция пошла не по плану.

Изначально было обещано, что миротворцы будут находиться в стране в течение минимум месяца (что увеличивает сумму "премии").

Но беларуских миротворцев вообще отстранили от сколько-нибудь прибыльных и "злачных" мест Казахстана. Именно поэтому они выполняли функцию охранников у входа, в который никто не хочет войти.

Удалось слепить 2 пропагандистских ролика, но "бой с тенью" и "бег трусцой" выглядят не слишком героично.

Как говорит источник, все обещанные выплаты отменены, как и все обещания предоставить жилье по возвращению домой.

Силовики должны вернуться в Беларусь до конца недели (если не будет организована военная провокация - ее стоит держать в уме). Причем "попуткой", потому что "входили" они на российском "транспорте". Вывозить их также станет Россия.

Подобная авантюра с ОДКБ, затеянная Лукашенко, вызывает множество вопросов у вертикали. Главный из них "А какого х*я мы вообще летали в Казахстан?". И вот на этот единый коллективный вопрос не даётся ответа. Поскольку Лукашенко был главным спикером, именно он является финальным виновником исхода гениальной "операции".

Беларуским войскам даже не позволили приблизиться к "золоту", поэтому "золотых подносов" в качестве сувениров не будет.

Силовая махина начинает достаточно косо смотреть на Александра Григорьевича, который "промахнулся". А Акелла не может промахиваться, иначе он перестает быть вождём, так как теряет авторитет среди силового блока - единственного лояльного объединения в стране.

В связи с этим появляется большой риск формирования альтернативных центров силы внутри вертикали. Так, под вывеской "Лукашенко сдает позиции" будет постепенно создаваться второе крыло. Вопрос лишь в скорости, численности и чистках, но "привкус траура" ощущается на губах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».