«Уехал на хутор под Минском, а потом рванул на Бали» 1 12.01.2022, 9:37

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Белорус рассказал, сколько стоит жизнь на экзотическом острове.

«Работаю иногда по 14 часов в день, на океан езжу 1—2 раза в неделю. И все равно мне часто задают вопрос, как отдыхается», — пишет в соцсетях предприниматель Сергей Сулимов. Чуть больше года назад он уехал с женой и двумя детьми на Бали, где управляет бизнесом удаленно. На остров семья улетела, чтобы пережить в приятном климате эпидемию и тяготы изоляции. Время идет, но обратно белорусы возвращаться не спешат, и в этом году дети пошли в балийскую школу. Журналисты onliner.by спросили у Сергея, сколько стоит жизнь с комфортом на острове и есть ли сейчас смысл приезжать в Индонезию на зимовку.

Уехал на хутор под Минском, а потом рванул на Бали

Когда в 2020 году в Беларусь пришел коронавирус, а белорусы еще не были такими бесстрашными, остро стоял вопрос самоизоляции. Кто-то закрылся в четырех стенах в квартире, кто-то уехал пережидать эпидемию за город. Второй вариант выбрал для своей семьи предприниматель Сергей Сулимов — в Беларуси он известен как основатель Школы английского языка EnglishPapa. Белорус полностью перевел бизнес на удаленку и переехал на хутор в лесу в 40 км от Минска, где прожил с детьми все лето и осень. А потом в Беларуси стало холодать… И появились мысли рвануть куда-нибудь в теплую страну.

— К офису на тот момент я уже не был привязан, почти все сотрудники перешли на дистанционную работу. Плюс так совпало, что у детей были постоянные аллергии и отиты, врачи посоветовали нам пожить у моря. То есть можно было либо сделать операцию детям, либо попробовать поменять климат. К тому моменту у нас уже был опыт жизни по месяцу на Шри-Ланке, в Таиланде, во Вьетнаме и на Кубе. Для разнообразия решили слетать в Индонезию, на остров Бали. Как раз тогда (год и месяц назад. — Прим. Onlíner) не было никаких ковидных ограничений на въезд, приехать сюда было очень просто.

Своим выбором Сергей оказался очень доволен. Говорит, что на Бали он встретил большое русскоязычное комьюнити: россияне, украинцы, белорусы приезжают сюда, что поработать с комфортом на удаленке.

— Здесь мы познакомились со многими интересными людьми — предпринимателями, айтишниками-фрилансерами, которые работают на западные компании. Стоимость жизни на Бали, конечно, выше, чем в Беларуси, зато есть солнце, море и совершенно другая атмосфера. Мне понравилось это сочетание — интересное комьюнити, комфортный климат даже в сезон дождей, низкие цены из-за небольшого потока туристов.

Сергей в шутку называет Бали «деревней» — территория острова небольшая, 45 км с востока на запад и 80 км с севера на юг. Здесь есть несколько известных курортов: Чангу — модное место на острове, где обосновались наши герои, тусовочный Семиньяк и Убуд — горный город в центре острова, куда съезжаются любители эзотерических практик.

— В Чангу, где мы сейчас живем, сложилась интересная предпринимательская тусовка. Помимо русскоговорящих людей здесь много американцев, австралийцев, французов, англичан. Они открывают свои рестораны, спортивные школы, в том числе поэтому образовательные услуги и общепит на Бали на очень высоком уровне. Здесь можно посещать разные мероприятия по несколько раз в день, и никогда вам не станет скучно.

Что касается коронавируса, от которого убегали белорусы, то на Бали с мерами защиты довольно строго. В общественных местах здесь требуют носить маски, при входе в закрытые помещения измеряют температуру, а еще всячески стимулируют жителей прививаться. Так, Сергей уже вколол себе две вакцины.

Как попасть на Бали, если остров закрыт для туристов?

Классического туризма на Бали сейчас нет — из-за ограничений на въезд люди покупают дорогие бизнес-визы и приезжают исключительно на долгий срок — на всю зиму или даже на полгода-год.

Купить визу offshore (если ты не в стране) в агентстве можно за $299. Действует она два месяца, затем ее можно продлевать за $55 каждый месяц.

Если пересчитать расходы на месяц, получится, что виза обойдется примерно в $100 на человека в месяц — недешевое удовольствие.

Кроме того, для въезда в страну нужно быть привитым, получить отрицательный ПЦР-тест и пройти карантин в Джакарте (тут условия постоянно меняются).

— Был карантин по 2—3 дня, по 5—7 дней, по 14 дней. Сейчас, насколько я знаю, белорусы должны провести в одной из гостиниц Джакарты 7 дней. Знакомые через карантин проходили, это очень тяжело и дорого — $100—200 в сутки стоит номер в столице. Но недавно стало развиваться новое направление: можно приехать в город Манадо и провести карантин у океана, говорят, это гораздо комфортнее. Но пока все мои знакомые прилетали на Бали через Джакарту.

Сколько стоит жилье на острове без туристов?

У ограничений на въезд есть один значимый плюс, говорит Сергей. Цены на жилье в последний год существенно упали. Виллы стоят полупустые, а бизнесу нужно выживать, поэтому торговаться здесь можно смело.

Вариантов по жилью на Бали несколько. Одинокие туристы обычно живут в гестхаузах, где гостям предоставляют отдельную комнату с кондиционером и общей кухней. Стоит такое жилье от $200 долларов и выше. Некоторые туристы объединяются по 3—4 человека и снимают виллу целиком. Каждый может жить своей комнате, где есть отдельный душ и туалет (дома специально проектируют таким образом). И стартовая цена на такие виллы — от $700.

— Семьи с детьми обычно арендуют жилье подороже. За $1500 можно получить очень хорошее и качественное жилье с бассейном. И что интересно, в стоимость аренды обычно включена работа персонала на вилле.

Даже если ты снимаешь виллу за $700, у тебя будет человек, который с 9 до 17 следит за порядком — моет посуду, стирает одежду, убирает.

Я помню, как мы спрашивали при заселении про посудомойку. А нам говорят: «Вам это не надо, здесь есть персонал, который не позволит даже пальцем шевельнуть». И моя жена очень оценила такой сервис. Вот вы ушли на море, а работник все убрал, вы поели — а он вам посуду помыл… Все это включено в стоимость аренды. Объясняется это тем, что у местных очень низкие зарплаты. У нашего работника, например, чуть больше $100 в месяц. Эта ситуация вызывает у меня сожаление, поэтому мы планируем обучать людей английскому в Индонезии, чтобы они могли зарабатывать больше.

Что с медициной и образованием?

Прежде чем выехать из Беларуси, семья оформила медстраховки. Стоили они $170 c человека на 4 месяца.

— По страховкам мы все медицинские вопросы легко решали, обращались в самые хорошие клиники на Бали. Конечно, не все покрывается страховкой, но цены здесь на медицину не заоблачные. Пломба нам обошлась, например, в $25, ПЦР-тест сделать можно за $15, педиатра как-то вызывали на дом — стоило это примерно $25.

Одна из самых значимых статей расходов для семьи Сулимовых — это образование. Сам Сергей учился за рубежом и бизнес построил на обучении, поэтому для него это, можно сказать, «пунктик». Для детей на Бали он выбрал международную школу, где работают учителя из США и Великобритании.

— Я знаю, что некоторые родители объединяются и нанимают одного преподавателя для 10 детей, например. Получается домашнее обучение за $300 в месяц. Полноценные школы, как у нас, стоят от $600 до $2000 в месяц за ребенка. В нашей школе мне нравится то, что преподаватели очень позитивные, видно, что они довольны своей жизнью на острове. И, конечно, меня радует, что они носители языка.

Детям поначалу было сложновато учиться на английском, но спустя полгода они уже почти свободно общаются со сверстниками в отеле или ресторане.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы зимовать на Бали?

Цены на еду в магазинах и кафе, на услуги в салонах (массаж или стрижка) могут очень сильно отличаться, потому что на острове соседствуют местные с зарплатой в $100 и экспаты, которые могут заплатить такую сумму за один ужин. Но в среднем услуги и еда стоят не дороже, чем в Беларуси, говорит Сергей.

Передвигаться по острову можно на арендованном байке — прокат стоит от $50 до 200. Но еще дешевле ездить на такси. Цена за поездку на «местном uber» может быть $1—3, а если вызвать мототакси, вас могут отвезти в нужное место и за полдоллара, отмечает собеседник.

Кажется, что все вокруг стоит недорого, но, если посчитать общие расходы, зимовка получается все-таки недешевой.

— Если не считать расходы на образование, обычно на семью уходит примерно $3000 в месяц. И я бы сказал, что это довольно скромная жизнь. Жилье, страховки, визы — все это требует денег. И развлечения здесь более доступны, приходится даже себя ограничивать. В Минске, например, чтобы сходить в ресторан, нужно одеться, сесть в машину, добраться до нужного места, это целое мероприятие.

Здесь ты сел на байк в пижаме или в шортах — и через 3 минуты уже сидишь в кафе. То есть потребление увеличивается.

С другой стороны, экономишь на одежде, потому что некуда особо одеваться, — улыбается Сергей. — Я могу в шортах и майке неделю ходить, просто меняю их, и все.

Если турист приезжает на зимовку в Индонезию один, доход должен быть минимум $700—1000, делится подсчетами Сергей. С семьей умножаем эту цифру в несколько раз. Не стоит верить в миф о том, что можно сдавать жилье в Минске за $300—400 и с комфортом жить на острове, где вечное лето.

— На месте зарабатывать деньги сейчас очень сложно. Если раньше русскоязычные ребята могли работать с туристами, то теперь такой возможности нет. Встречаются, конечно, персональные тренеры, фотографы, видеографы, которые оказывают услуги, но много сейчас на этом не заработаешь. Я часто слышу истории, как люди приезжают на полгода, потом у них быстро заканчиваются деньги и они уезжают домой. Комфортно здесь тем, кто может удаленно зарабатывать.

Можно ли эффективно работать, когда океан в 400 метрах от дома?

В своем Instagram Сергей пишет, что на Бали стал работать больше, чем в Минске. В это сложно поверить, но предприниматель уверяет, что так на него влияет теплый климат.

— Здесь лучше настроение, что ли… Больше энергии чувствуется. Я, например, пять раз в неделю теперь занимаюсь спортом — кроссфитом, боксом и серфингом. На острове для этого все условия созданы, и спорт дает много энергии. Работаю по-прежнему много. Чтобы вы понимали, мы хоть и живем в 400 метрах от океана, но ходим туда раз-два в неделю. И это у всех так, кто уже не первый месяц живет на курорте. На выходных я тоже часто работаю, но стараюсь это делать в красивых местах. И я рад, что здесь мне наконец-то удалось закончить свою книгу «Образование за границей. Полное руководство», которая победила в престижном конкурсе «ЛитРес».

Проводить время с семьей на острове — одно удовольствие, говорит Сергей. На Бали есть огромный зоопарк, парк птиц, рядом много красивых островов, которые достойны посещения. Всегда доступен серфинг, дайвинг, рыбалка — все эти развлечения предлагают по относительно невысоким ценам.

— А еще мы открыли для своей семьи отдых в 5-звездочных отелях от топовых сетей, которые сейчас стоят совсем пустыми. Сутки стоят 70 долларов на семью. И это два дня отдыха на красивейшей территории, с белым песочком, самыми разными развлечениями для детей. Мы и в Беларуси все наши усадьбы объездили, но по красоте и сервису — это просто не сравнить! Все-таки это тропический климат — здесь всегда зелено, пальмы, красивая растительность, у нас такие краски только в июле бывают...

Прожив на Бали больше года, Сергей сделал вывод, что для поездки сюда не нужно подстраиваться под сухой сезон. Конкретно сейчас на острове часто бывают дожди, но они проходят за полчаса-час, а дальше снова солнце и тепло. Океан всегда теплый — примерно 26 градусов. Есть только один существенный недостаток местного климата: с тобой рядом всегда много насекомых, змей, грызунов. На прошлой вилле, например, семья столкнулась с крысами, приходилось усиленно с ними бороться. Бывали случаи, когда в дом забегали белки, заползали вараны. Из ниоткуда может появиться много муравьев — к этому надо привыкнуть.

Спрашиваем у Сергея, представляет ли он себя в зимнем Минске после года жизни на Бали? У нас сейчас нет надоедливых насекомых, да и жизнь в разы дешевле.

— Если надо будет, конечно, я приеду в Минск, там родные, близкие, там дом. Но пока мне нравится на Бали, и на детей местный климат очень хорошо влияет. Врачи говорят, что операция им уже не нужна, поэтому мы решили остаться здесь еще как минимум на полгода. При этом мы с супругой не видим Индонезию местом жительства на постоянной основе. Все-таки за границей ты всегда ощущаешь себя туристом, погрузиться в местную культуру очень тяжело. Временно пожить — хорошо, да, но позже мы планируем вернуться домой.

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