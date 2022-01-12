«Ябатька» Соболенко целила на большие победы, но проигрывает явным аутсайдерам 1 12.01.2022, 9:57

2,424

фото: getty images

Дело дошло до закрытия комментов в Instagram.

Сезон-2022 Арина Соболенко начала в статусе второй ракетки мира (лидировать с августа 2019 года продолжает Эшли Барти). Белорусская теннисистка перед стартом года говорила о планах выиграть турнир Большого шлема. По ее словам, она вынесла уроки из проигранных в 2021-м полуфиналов на «Уимблдоне» и US Open, в которых слишком нервничала. Также Соболенко планировала повысить концентрацию и допускать меньше невынужденных ошибок, пишет «Трибуна».

«Обычно я выигрываю первый сет, а затем я начинаю терять много очков. Затем я начинаю проигрывать в третьем сете, и тогда мои соперницы чувствуют, что они могут меня обыграть – это тяжело», – поделилась Соболенко в начале года.

Однако первые матчи Арины в 2022-м свидетельствуют, что пока все ее планы проваливаются.

Как готовилась к сезону-2022

Прошлый сезон Соболенко завершила в середине ноября проигрышем Марии Саккари в группе итогового турнира. Соболенко жаловалась на плохую подачу, которую нашла только к концу встречи, когда было уже поздно.

Начало отпуска прошло за океаном. Дни отдыха теннисистка проводила, принимая солнечные ванны с подругой Ольгой Говорцовой, живущей в США с мужем Константином Захаровым.

Вскоре Арина прилетела в Минск, откуда в первых числах декабря начала выкладывать сторис с тренировок под руководством ее прежнего коуча Антона Дуброва. Также Соболенко спарринговала с капитаном мужской сборной Беларуси и действующей 82-й ракеткой в парах Андреем Василевским.

Во время предсезонной подготовки Арина дважды отправлялась в Москву к своему бойфренду Константину Кольцову, который входит в тренерский штаб хоккейного «Спартака».

Вторая поездка в Россию оказалась промежуточным пунктом на пути в Дубаи. На берегу Персидского залива к команде Арины присоединился ее тренер по физподготовке Джейсон Стейси. С приездом веселого американца количество забавных сторис в аккаунте Соболенко начало расти.

27 декабря теннисистка объявила об окончании предсезонной подготовки и отправилась в Австралию на первые турниры 2022 года. Начальным пунктом стала Аделаида. На тренировках Соболенко замечали не только членов ее команды, но и вторую ракетку Беларуси Егора Герасимова.

Проиграла в первом матче

В Аделаиде благодаря высокому рейтингу Арина начинала с 1/8 финала. Соперницей стала 21-летняя словенка Кайя Юван, находившаяся на 100-й строчке WTA, куда ранее не забиралась.

По первому матчу сезона стало понятно, что стратегия игры Арины за предсезонку ничуть не изменилась – по-прежнему упор на агрессивный атакующий теннис с эпизодическими выходами к сетке вслед подаче. Однако Юван это не смутило – она выиграла матч (7:6, 6:1).

Главной бедой Соболенко в 1/8 финала стала подача. С первой попытки минчанка попадала в квадрат лишь в 48% случаев (в 2021-м средний показатель был 58,9%). Более того, Соболенко за два гейма совершила 18 двойных ошибок, часто отправляя мяч далеко от заветного квадрата. Для сравнения, в прошлом сезоне Арина совершала по 5,3 двойной за матч (пятый показатель в туре), а по общему количеству двойных (338) стала лидером среди девушек. Получалось, что почти каждое четвертое очко Юван набирала благодаря подарку соперницы.

Стоит отметить и саму словенку, избравшую оборонительную тактику. В первом сете Кайя довольно чисто действовала на своей подаче, глубоко играла на задней линии, дожидаясь ошибок соперницы и пытаясь отправить мяч в противоположный от нее угол. Дело в стартовой партии дошло до тай-брейка, который выиграла словенка 8:6. В решающем розыгрыше Арина вновь допустила двойную ошибку, после чего запустила ракетку в корт.

Во втором сете игра Соболенко развалилась окончательно вместе с подачей, что вызывало у второй ракетки планеты улыбку разочарования.

Арине за партию удалось выиграть всего 13 очков. Всего одно из них пришлось на вторую подачу, которых было 14. В это время Юван продолжала играть в свой теннис, который позволил выиграть второй сет 6:1.

После победы словенка призналась, что ей даже стало немного жаль соперницу, у которой не шла подача. По ходу матча Юван старалась отгонять сострадательные мысли и полностью концентрироваться на игре, зная, что противница может в любой момент переломить ход поединка.

Соболенко свое поражение на старте Аделаиды никак не прокомментировала. Зато это сделали пользователи в сети. Количество негативных отзывов, которые начали появляться сразу после окончания встречи, заметно превышало число подбадривающих сообщений.

Через несколько дней Арина все-таки отреагировала на неудачу видео с подписью: «Когда ты спортсмен и не показал себя с лучшей стороны».

Во второй игре лучше не стало

На следующей неделе Соболенко незапланированно (ей предоставили уайлд-кард) стартовала на втором турнире WTA в Аделаиде, где получила первый номер посева. Соперницей стала 26-летняя шведка Ребекка Петерсон, которая занимает 92-е место в рейтинге.

Скандинавка сыграла по образу и подобию Юван. Оборонительный теннис Петерсон чуть не привел первую партию к тай-брейку – но Соболенко при счете 6:5 в свою пользу взяла чужую подачу и закрыла сет. Однако после отдыха игра Арины вновь развалилась. Во втором сете двойные ошибки продолжали сыпаться, как из рога изобилия. Соболенко настолько разочаровалась, что несколько раз за матч подала с руки (отметка 3:09).

Формально правила тенниса такой вид подачи не запрещают, хотя случались прецеденты, когда судьи отказывались засчитывать очки после такого. Да и вообще подобное поведение считается правилом дурного тона, особенно после истории с Ником Кириосом, использовавшим подачи с руки в тактических целях. Судья на вышке спросила у Соболенко, в чем причина такого поведения. «Это техническая проблема. Я не могу подавать лучше», – был ответ.

Семи двойных ошибок Арины за второй сет хватило Петерсон, чтобы завершить партию со счетом 6:1 в свою пользу.

В третьей партии Соболенко не только пустила слезу, но и наконец-то укротила свою подачу (всего три двойных). И опять не без помощи подачи с руки (отметка 6:44)

Однако шведка не собиралась выбрасывать белый флаг перед второй ракеткой планеты. Петерсон уверенно раскидывала мячи по углам и ударами обводила Арину, выходившую к сетке. При счете 6:5 в пользу Ребекки Арина дрогнула. В решающем розыгрыше Соболенко в довольно простой ситуации запустила мяч в сетку, позволив скандинавке выиграть матч (отметка 7:40).

Всего за матч Арина совершила 21 двойную ошибку. Получается, что в 2022-м теннисистка допускает в среднем 19,5 двойной за матч вместо прошлогодних 5,3. Никудышная подача стала основной темой в обсуждениях любителей тенниса.

Через несколько часов после поражения Соболенко выложила серию фото с австралийского пляжа с подписью: «Без комментариев». И болельщики действительно не могли оставить под новой записью комментарии – теннисистка попросту закрыла такую возможность, сделав исключение для пары человек (сердечки Кольцова на месте).

Впереди у Арины старт на Australian Open. Матчи основной сетки начнутся уже 17 января.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».