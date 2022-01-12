«Начал хрипеть, голос оборвался, болезнь явно проникла во все поры организма»37
- 12.01.2022, 10:30
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Как белорусский язык подкосил Лукашенко.
Вечером 11 января Александр Лукашенко на вручение премии «За духовное возрождение» выступил на белорусском языке. Журналист Виталий Цыганков не обошел вниманием это событие.
— Лукашенко впервые за несколько лет заговорил по-белорусски, — пишет Цыганков. - И горло не выдержало, тело и организм не приняли этого языка.
Начал хрипеть, голос оборвался, болезнь явно проникла во все поры организма.
Надорвал его белорусский язык.
Вот, оказывается, где была игла Кощея!