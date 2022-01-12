«Начал хрипеть, голос оборвался, болезнь явно проникла во все поры организма» 37 12.01.2022, 10:30

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фото: getty images

Как белорусский язык подкосил Лукашенко.

Вечером 11 января Александр Лукашенко на вручение премии «За духовное возрождение» выступил на белорусском языке. Журналист Виталий Цыганков не обошел вниманием это событие.

— Лукашенко впервые за несколько лет заговорил по-белорусски, — пишет Цыганков. - И горло не выдержало, тело и организм не приняли этого языка.

Начал хрипеть, голос оборвался, болезнь явно проникла во все поры организма.

Надорвал его белорусский язык.

Вот, оказывается, где была игла Кощея!

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