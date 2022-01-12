Бывший глава МИД Польши — руководству России: Полезете — получите по яйцам 19 12.01.2022, 10:34

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РАДОСЛАВ СИКОРСКИЙ

ФОТО: AP

Радослав Сикорский резко отреагировал на слова Сергея Лаврова.

Бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский резко прокомментировал заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о бывших странах соцлагеря.

«Уясните себе раз и навсегда, говорю понятным для вас языком. Мы не осиротели, потому что вы никогда не были нашим отцом. Скорее серийным насильником. Вот почему мы не скучаем. А если полезете ещё раз — получите по яйцам» — написал в Twitter депутат Европарламента и экс-глава Минобороны и МИД Польши Радослав Сикорский.

Это заявление было опубликовано в ответ на твит российского посольства в Великобритании, которое процитировало министра Лаврова.

«НАТО стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий, осиротевших после распада Организации Варшавского договора и Советского Союза», — сказал глава российского МИД.

Get this, @RussianEmbassy, once and for all, in a language you can grasp. We were not orphaned by you because you were not our daddy. More of a serial rapist. Which is why you are not missed. And if you try it again, you'll get a kick in the balls. https://t.co/zZj3xWNLFb — Radek Sikorski MEP (@radeksikorski) January 10, 2022

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