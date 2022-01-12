«На меня идет человек с ружьем и щитом. Я немного удивился» 4 12.01.2022, 10:41

6,996

Первое интервью культового Анатолия Шелковича, который любит «помидоры со сметаной».

11 ноября силовики задержали минчанина Анатолия Шелковича как раз в его день рождения. Его обвинили в том, что он шил и развешивал бело-красно-белые флаги. Также силовики записали с ним традиционное видео, ставшее хитом уровня «Хлопотного дельца». На видео Анатолий с обаятельной улыбкой сквозь густые усы честно признавался, что ему всегда нравилось сочетание белого и красного цветов. «У меня жена рыженькая — то есть, белое с красным. Я люблю помидоры со сметаной — это тоже белое с красным», — говорил он. После этого видео стало вирусным, в соцсетях даже начался флешмоб — люди выкладывали фото помидоров со сметаной. Анатолий Шелкович пробыл за решеткой два месяца — 60 суток и вышел на свободу уже с бородой. Он рассказал «Нашай Ніве» о своем задержании, отсидке и тех самых помидорах. А также поделился еще одним вкусным рецептом.

«Пришли за мной в день рождения. Позвонили в дверь, жена и открыла. Они зашли, а я в тот момент говорил по телефону, принимал поздравления. Меня поздравляла знакомая, а тут на меня вышел человек с ружьем и щитом и говорит: «Руки вверх!» Я немного удивился.

Но руки у меня и так были вверх — телефон держал возле уха. Ну я их еще выше поднял. — вспоминает Анатолий. — Шли там они друг за другом, всего человек пять. Один еще сидел во дворе в машине, блокировал таким образом мое авто, чтобы я никуда не уехал. На одного человека как-то многовато, мне так показалось.

Двое, которые и проводили обыск, моих соседей позвали понятыми. У меня спрашивали, есть ли оружие, взрывчатка? Нет, отвечаю. Спрашивают: «А бчб-символика?» Ну да, говорю, есть, вот возле вас пакет стоит с флагами. Я все отдал, потому что понимал: что скрывать, если уже поймали.

Флаги я не шил, на самом деле, они очень просто делаются: белый спанбонд, на нем краской рисуется красная полоса, вот и все. В подвале я их вешал сушиться.

Во время обыска силовики вели себя корректно. Почему ко мне пришли, мне никто не сказал, поэтому могу только догадываться. Знаю, что из моего района задержали еще нескольких человек, у одного из них был мой контакт. Возможно, из-за этого».

«Но я же и не думал, что эти слова станут такими популярными»

Потом Шелковича увезли в РУВД, где и записали это видео.

«Пришел человек с камерой, поставил и говорит: запишем, расскажите, как развешивали, назовите имя-фамилию.

Я сказал честно: ну нравятся мне флаги, поэтому и развешивал. Тогда и рассказал про красный и белый цвета, про помидоры.

Но я ведь и не думал, что эти слова станут такими популярными.

Я сказал, как есть, без всякой задней мысли, тем более, не шутил. В РУВД обстановка не очень располагает к шуткам, — говорит Шелкович. — Для меня все началось еще в 1990-х, когда бело-красно-белый флаг был государственным.

И мы тогда спорили, кто-то говорил, что флаг не очень, а я аргументировал, что сочетание красного и белого всегда лучше, чем красного и зеленого. Ведь так и есть, как ни говори. Если хочешь, чтобы привлекало внимание, должны быть правильные такие цвета.

К тому же, действительно, раньше когда меня кто-то спрашивал, что я больше всего люблю, я отвечал, что свою жену и помидоры со сметаной».

Затем был суд, Шелковичу присудили 15 суток. Он признал, что развешивал флаги. Всего же — 60 суток на Окрестина.

«Сначала я сидел в ВИП-условиях, камера на 6 мест, где было 6 человек. Матрасы, книжки, все как надо. Но после первых 15 суток меня перевели в камеру к «политическим», где я провел оставшиеся 45 суток. Камера стала как родная. Там было еще веселее.

Не так удобно, может, ведь спали на полу, и на 4 кровати уже 16 человек. Но ведь это было и хорошо: людей больше, соответственно и теплее, и пообщаться можно больше, — говорит Шелкович. — Я знал, что скоро не выйду, так как после первых 7 суток за решеткой ко мне пришел милиционер и сказал, что я флагов навешал много, поэтому мне отмерили 4 срока, а после выпустят.

Так что я готовился, что 60 суток и будет. Были мысли, что может как-то раньше отпустят, но ведь могут и добавить. Но они свои слова сдержали, поэтому никаких претензий к ним нет».

«Возвращался в камеру после очередного приговора и говорил: «Ребята, извините, но я с вами остаюсь»

«Бывали заключенные, которые заходили и узнавали меня по тому видео. Немного приятно было. Но после выросла борода и узнавать меня перестали, это тоже радовало — излишняя популярность мне не нужна, даже может навредить.

В камере я пытался поддерживать людей. Давно не пел, но начал вспоминать песни, стало потихоньку получаться. Пели разное. Например, по понедельникам мы пели: «Ад панядзелка да панядзелка дробны дожджык лье. Сабралася бедна басота, ды гарэлку п'е».

Разучили всю песню. А еще бардов пел, я же на гитаре играю.

Из альпинистского опыта помогло то, что полжизни я спал на твердой поверхности. Поэтому мне на полу спать было легко. Ровный пол — таким меня не удивишь.

А тяжелее всего приходилось тем, кто не знал, сколько им сидеть. Я знал, но ведь тоже, мысли разные были. В общем, на Окрестина я пересекался и с уголовниками, которые уже имели опыт отсидки по несколько лет, так они говорили: в тюрьме лучше, потому что там ты точно знаешь, когда тебя отпустят. А тут могут и добавить — и некоторым действительно добавляли».

На Новый год, вспоминает Шелкович, люди в камере просто пошли спать: часов не было. Но проснулись от салютов. Вот и весь праздник — даже съесть что-то вкусное не могли, ведь передачи не отдавали, как и письма или открытки. Арестантам доходили только лекарства.

«Ели то, что в меню, а оно там повторяется, — рассказывает Анатолий. — Каждый понедельник — гороховый суп, например. Помидоры иногда бывали, правда, без сметаны, но тут меня сокамерники не подкалывали.

Они вообще относились ко мне с уважением: во-первых, у меня уже возраст, а во-вторых, какой-то природный оптимизм, я старался держаться.

Возвращался в камеру после очередного приговора и говорил: «Ребята, извините, но я с вами остаюсь». И улыбался. Плакать не хотелось.

Хотя страх и был, что после 60 суток могут не отпустить. Но когда вышел и жену увидел, тогда было очень радостно. Не плакал, сдержался, но тогда как раз немного хотелось».

Сейчас Анатолий дома. Уже сходил на работу, кажется, проблем там нет:

«Я инженер-электрик, имею отношение ко всему, что на нашей фирме крутится: станки, лазеры, механообработка. Мы выпускаем медоборудование, моя задача —ремонтировать, если что-то ломается.

Сегодня я был на работе, там сказали, что пока приказа меня увольнять не было».

Шелкович успел даже поделиться новым рецептом: мороженым с коньяком.

«На самом деле, это старый рецепт, я о нем рассказывал сокамерникам все время. Говорил: «Ребята, первое, что сделаю, это куплю мороженое, налью туда немножко коньячку и буду это ложечкой потихоньку хлебать. Вкусно так, вы не представляете!»

И некоторые такие: ну, наверное, и мы попробуем, когда выйдем, как это будет! — рассказывает Анатолий. — А товарищ, который меня встречал, попробовал такое мороженое и сегодня уже говорит: «Так понравилось, что, кажется, ты меня на это подсадил. Поэтому рекомендую всем такое мороженое — может и вам понравится?»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».