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Мухтар Аблязов: Протесты в Казахстане возобновятся

  • 12.01.2022, 10:47
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Мухтар Аблязов: Протесты в Казахстане возобновятся
Мухтар Аблязов

Оппозиционный лидер считает, что это может произойти до конца 2022 года.

Экс-глава казахстанского "БТА Банка" и лидер оппозиционной организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов в разговоре с "Немецкой волной" 11 января предположил, что протесты в Казахстане возобновятся.

Он не назвал время, когда это может произойти, но считает, что если войска Организации договора коллективной безопасности не покинут Казахстан, это произойдет до конца 2022 года.

Аблязов, выступивший на днях с заявлением, что ДВК является координатором протестов в Казахстане, рассказал однако, что до первых протестов 2 января против повышения цены на газ, его движение отношения не имеет – они произошли стихийно.

"Мы не являемся организаторами первого протеста в городах Жанаозен и Актау. У нас политическая организация, поэтому наша задача – любой протест тиражировать, развернуть против режима, объединить. 4 января уже пошел процесс, мы публично поделились нашими контактами и заявили, что будем координировать митинги по всей стране", – сказал он.

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