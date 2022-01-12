Экономист: Полстраны по сельскому хозяйству вошло в пике 4 12.01.2022, 10:56

13,210

Как живут люди в белорусских регионах?

Сайт UDF поинтересовался у экспертов: как чувствует себя бизнес, как обстоят дела в сельском хозяйстве и почувствовали ли в регионах номинальный «рост» средней зарплаты?

«Малый бизнес потихонечку сворачивает свою деятельность в Беларуси»

Сопредседатель, директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Виктор Маргелов отметил, что не готов согласится с каким-либо прогнозом в отношении белорусской экономики на 2022 год.

«Наверняка в наступившем году для нее будут новые вызовы, угрозы, изменения, поэтому крайне сложно прогнозировать. Куча причин мешает развитию экономики в нашей стране. Вот взорвется ипотечный рынок в Китае – и что дальше? Не дай бог военные столкновения вблизи Беларуси – это также аукнется. Есть только надежда: дай бог, удержаться хотя бы на этом уровне», – сказал Маргелов.

Проходила информация, что в начале 2022 года могут внести в налоговый кодекс новые правки и повысить налоги для предпринимателей. Известно ли что-то на этот счет?

«Пока обсуждение идет в дальних кабинетах чиновников, они смотрят, кому будет больнее всего и кто будет громче всех кричать – тем, возможно, облегчат ситуацию. Но в целом не ожидаю радикальных изменений», – отметил Маргелов.

«Скажем так: бизнес ощущает обстановку глубокой стабильности – возможностей для развития особо нет, но тот, кто работает, в целом поддерживает свои предприятия на плаву. Но что касается малого бизнеса, то динамика отрицательная. Скорее всего, эта тенденция из прошлого года перейдет в новый. Уменьшилось количество малых предприятий, микропредприятий и в целом доля малого бизнеса в ВВП страны (примерно на 2% – до 24%). С этой точки зрения можно говорить о том, что малый бизнес потихонечку сворачивает свою деятельность в Беларуси», – констатировал Маргелов.

«Полстраны по сельскому хозяйству вошло в пике»

Кандидат экономических наук Петр Мигурский, живущий на Могилевщине, отметил, что прогноз правительства по росту экономики в наступившем году может сбыться только при одном условии.

«В случае если правительство серьезно просчитало перспективу работы крупнейших промышленных предприятий и уверено в высоком показателе экспорта. Но если это не просчитано, то надеяться не на что», – считает Мигурский.

Он обратил внимание на то, что «ситуация в сельском хозяйстве складывается сложная».

«Три области вошли в крутое пике – Могилевская, Витебская и Гомельская области. То есть полстраны по сельскому хозяйству вошло в пике. Отсюда, в том числе, и недавние смены губернаторов. В сельском хозяйстве по итогам прошло года будет падение на 3-4%. Экспорт продовольствия по уровню объемов поставок по итогам 11 месяцев был ниже уровня 2020 года», – отметил Мигурский.

Он добавил:

«При этом в пример приводят Брестскую область, где создали самый крупный агрохолдинг в стране. Но, ребята, агрохолдинг – это дорогая игрушка, там внутренняя переброска продукции не облагается налогами, за попыткой снизить себестоимость скрывается ущерб бюджету».

Почему в сельском хозяйстве так плохо обстоят дела?

«Потому что нет мотивации. Да люди ходят на работу, да отрабатывают. Воровать на комплексах теперь стало сложнее – меньше воруют, но богаче никто не становятся. Напрочь угроблено личное подсобное хозяйство. А оно самое эффективное для экономики: не требует не инвестиций, ни зарплаты – заплати достойные деньги и молоко польется рекой. Но время уже упущено», – считает Мигурский.

Средняя зарплата в Беларуси по словам властей якобы составляет около 580 долларов в эквиваленте. Почувствовали ли это в регионах?

«Глядя статистику, радуешься. Но столкнешься с индивидуальными предпринимателями – они воют, что народ стал беднее жить. Кому зарплату добавили? Шахтерам – так это один Солигорск. Нефтепереработке – так это только два города в стране. Однозначно, люди лучше жить не стали. Люди, и пенсионеры особенно, видят, как быстро в магазинах растут цены. Говорят, что инфляция составила в прошлом году 9-10% – да ерунда это, все, цены на продукты намного выше выросли», – отметил Мигурский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».