Мнение: Транзит власти завершился, при этом сам Назарбаев не подает признаков жизни 18 12.01.2022, 11:06

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Фото: AP

О елбасы теперь говорят исключительно в прошедшем времени.

Транзит власти в Казахстане можно считать завершенным. О первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве теперь говорят исключительно в прошедшем времени, СМИ перестали называть столицу страны Нур-Султаном, а действующий президент Касым-Жомарт Токаев даже раскритиковал Елбасы за социально-экономическое расслоение, которое теперь будут преодолевать. При этом сам Назарбаев не подает признаков жизни, пишет телеграм-канал "Записки на заборе".

Политический кризис в Казахстане дал повод ряду политологов в России говорить о том, что транзит власти в республики провалился, что этот опыт неприемлем для России. А какой опыт можно считать успешным? Пока передать власть без последствий получилось только в Азербайджане, да и то от отца к сыну. В Туркмении и Узбекистане власть подобрали после смерти вождя. В Беларуси человек-таракан не может передать власть даже собственным детям. В Кыргызстане Алмазбек Атамбаев думал, что сможет положиться на своего давнего соратника Жээнбекова, но тот возбудил против него и его команды несколько уголовных дел. В Армении в 2008 году Роберт Кочарян передал власть Сержу Саргсяну, но потом и их дружба распалась. Остальные страны даже не пытались играть в транзит.

Казахстан длительное время был образцовым примером. Назарбаев задолго до начала транзита начал подбирать себе наследника, в честь него сходу переименовали столицу, оказывали всяческий почет и уважение на официальном уровне. Медленно, но верно Елбасы отдавал власть, но в январе 2022 года что-то сломалось, например, сам Назарбаев, а наследник не успел запастись достаточным уровнем личного авторитета, что могло стать одной из причин, приведших к известным событиям.

Однако пока опыт Казахстана в транзите власти можно считать негативным только для семьи Назарбаева. Как последствия политического кризиса скажутся на большей части страны, все еще неизвестно. Если верить заявлениям Токаева, сделанным 11 января, то в республике будут осуществлять левый поворот. В Казахстане не будут строить социализм, но объем социальной помощи населению увеличат. Причем делать это будут за счет крупного бизнеса. С другой стороны, в республике с начала января серьезно ужесточили цензуру. Не только журналисты, но и эксперты любого уровня известности боятся публично подвергать сомнению действия властей. Нельзя исключать появления института "иностранных агентов", а о реформировании силовых ведомств в сторону их укрупнения вовсе заявляют с гордостью. Оппозиционные журналисты, лидеры профсоюзов и просто общественные деятели отправляются за решетку или пропадают без вести.

Опыт Туркмении показывает, что первоначально диктатор готов сделать демонстративные шаги в сторону демократизации общества. В стране даже балет разрешили. Правда, потом все стало даже хуже, чем было. В Узбекистане власти провели серьезные политические реформы, но в экономике аналогичных достижений пока нет. При этом для семей умерших вождей все закончилось плохо: наследие погребли, бизнес отобрали и так далее.

Возможно, проблема не в том, какую формулу транзита власти выбрать, а в том, что власть вообще пытаются передать из рук в руки, минуя дух демократических процедур в демократическом государстве. В свое время похожая проблема стояла перед номенклатурой Советского Союза. К концу СССР его правящей элите очень хотелось жить как их коллеги из капиталистического лагеря, чтобы класть сверхприбыль в карман, передавать заработанное "непосильным трудом" по наследству и так далее. Попытка перестроить Советский Союз на капиталистический лад закончилась "геополитической катастрофой". Как говорится, рожденный летать, ползать не может.

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