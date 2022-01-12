Юрист Олег Граблевский эвакуирован из Беларуси
- 12.01.2022, 11:20
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В феврале 2021 года его арестовали.
Сотрудник Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский эвакуирован за пределы страны. Ранее страну покинул его коллега Сергей Дроздовский, пишет «Салiдарнасць».
Напомним, в феврале 2021 года юрист Сергей Граблевский был арестован вместе с руководителем организации Сергеем Дроздовским. Ранее в их отношении проводил проверку Департамент финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси. Позже стало известно, что при визите в ДФР силовики обоим угрожали и применяли обращение, унижающее человеческое достоинство.
В итоге на представителей правозащитного просветительского учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью», которое больше 10 лет оказывало безвозмездную правовую помощь людям с инвалидностью и членам их семей, завели уголовное дело по статья 209 УК РБ — «Мошенничество», обвинив юриста и директора в том, что они завладели деньгами организации.