Юрист Олег Граблевский эвакуирован из Беларуси 12.01.2022, 11:20

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Олег Граблевский

В феврале 2021 года его арестовали.

Сотрудник Офиса по правам людей с инвалидностью Олег Граблевский эвакуирован за пределы страны. Ранее страну покинул его коллега Сергей Дроздовский, пишет «Салiдарнасць».

Напомним, в феврале 2021 года юрист Сергей Граблевский был арестован вместе с руководителем организации Сергеем Дроздовским. Ранее в их отношении проводил проверку Департамент финансовых расследований комитета госконтроля Беларуси. Позже стало известно, что при визите в ДФР силовики обоим угрожали и применяли обращение, унижающее человеческое достоинство.

В итоге на представителей правозащитного просветительского учреждения «Офис по правам людей с инвалидностью», которое больше 10 лет оказывало безвозмездную правовую помощь людям с инвалидностью и членам их семей, завели уголовное дело по статья 209 УК РБ — «Мошенничество», обвинив юриста и директора в том, что они завладели деньгами организации.

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