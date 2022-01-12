Как выглядят дома в белорусских деревнях, которые стоят меньше $1000 6 12.01.2022, 11:37

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Бонус к ним — озеро, речка и лес.

Продолжаем рассказывать о не совсем обычных вариантах жилья, которое можно купить в Беларуси. В этот раз показываем деревенские дома стоимостью до одной тысячи долларов, пишет zerkalo.io.

Ивановский район. Двухкомнатный дом в деревне с магазином

Двухкомнатный дом, построенный в 1958 году, продается в деревня Петровичи, Ивановского района, Брестской области за 1 800 рублей или 700 долларов, при этом возможен торг. Его общая площадь — 40 м2, жилая — 28 м2, кухня — 12 м2. Участок, на котором находится недвижимость — 25 соток.

В объявлении указано, что в доме печное отопление, кровля из шифера, на территории есть хозяйственные постройки, погреб, гараж и колодец. Бонусом идет раскидистое дерево во дворе.

В деревне асфальтированная дорога, есть магазин, рядом железнодорожная станция.

Лепельский район. Дом довоенной постройки с баней и летней кухней

В деревне Будище Лепельского района Витебской области за 2100 рублей или 815 долларов продается двухкомнатный дом, построенный в 1939 году. Его общая площадь — 40 м2, кухня занимает 10 м2.

Земельный участок под недвижимостью — 25 соток. На нем есть колодец с питьевой водой, баня по-черному и летняя кухня. Рядом сад с плодовыми деревьями.

Ивацевичский район. Четырехкомнатный дом с маленькой кухней

Четырехкомнатный дом в агрогородке Гортоль Ивацевичского района Брестской области продается за 2450 рублей или 950 долларов. Площадь участка — 22 сотки. Дом построен в 1939 году, его общая площадь — 77,4 м2, жилая — 50,8 м2, кухня — 6,1 м2.

Продавец сообщил, что продает дом в связи с невозможностью дальнейшего ухода за ним. Отмечается, что недвижимость не разваливается, кровля не протекает и с документами все в порядке.

Барановичский район. Дом «в хорошем состоянии» с непонятным интерьером

Двухкомнатный дом за 2450 рублей или 950 долларов продается в деревне Остров Барановичского района Брестской области. Он был построен в 1958 году.

Участок под объектом — 25 соток. Площадь самого дома — 48 м2, кухня — 10 м2. Есть вода и свет.

Подробностей по объекту продавец не приводит, отмечает лишь, что «дом в хорошем состоянии». Судя по фото, к этому утверждению могут быть вопросы.

Ушачский район. Дом с сажелкой и глубоким колодцем

Двухкомнатный дом «в очень тихом месте» срочно продается в деревне Концевые Ушачского района Витебской области. Это самый «молодой» объект — построен в 1983 году. За недвижимость просят 1550 рублей или 600 долларов. Площадь участка возле объекта — 25 соток. Сам дом занимает 54,4 м2, кухня — 10 м2.

В доме есть свет и погреб в полный рост. На участке находится глубокий колодец, сажелка (рукотворный пруд). В пределах километра от жилья есть озеро и речка, рядом лес.

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