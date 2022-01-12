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«На лбу кость вмята в череп»

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  • 12.01.2022, 11:44
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«На лбу кость вмята в череп»
Куат Хамитов

Стало известно состояние бойца MMA после избиения карателями Токаева.

В сети появились фото избитого бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова. Сотрудники ОМОНа избили и задержали его за открытую поддержку протестов по стране

Спустя несколько часов боец был освобожден. Однако лицо и тело спортсмена укрыто ссадинами и ранами. Об этом сообщили в Telegram-канал БАСЕ.

«Он избит, нет живого места, на лбу кость вмята в череп. Ничего не помнит, меня спрашивает: «Мама, когда я пришел домой? Откуда я пришел?» Папа говорит, ни одного живого места, нужно ложиться в больницу», — рассказала мать потерпевшего.

Боец ранее публиковал в соцсети видео, в которых выражал поддержку протестующим.

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