«На лбу кость вмята в череп»6
- 12.01.2022, 11:44
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Стало известно состояние бойца MMA после избиения карателями Токаева.
В сети появились фото избитого бойца смешанных единоборств из Казахстана Куата Хамитова. Сотрудники ОМОНа избили и задержали его за открытую поддержку протестов по стране
Спустя несколько часов боец был освобожден. Однако лицо и тело спортсмена укрыто ссадинами и ранами. Об этом сообщили в Telegram-канал БАСЕ.
«Он избит, нет живого места, на лбу кость вмята в череп. Ничего не помнит, меня спрашивает: «Мама, когда я пришел домой? Откуда я пришел?» Папа говорит, ни одного живого места, нужно ложиться в больницу», — рассказала мать потерпевшего.
Боец ранее публиковал в соцсети видео, в которых выражал поддержку протестующим.