Квартиры для белорусов, которых выселяют из частного сектора, теперь будут строить по-другому 6 12.01.2022, 12:34

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Раньше их переселяли в новостройки.

Дома для отселения людей из частного сектора, который идет под снос, теперь планируется строить в этих же кварталах. Раньше же жильцов переселяли туда, где строятся новые дома: в Каменную Горку, Сухарево и т.п. Об этом корреспонденту агентства «Минск-Новости» рассказал первый заместитель председателя Мингорисполкома Дмитрий Микуленок.

— Первые многоэтажные дома в кварталах, предназначенных к сносу, будут возводиться за счет бюджетных средств. Такое жилье будет предназначено для отселения граждан с этих территорий, — прокомментировал Дмитрий Микуленок. — Допустим, в конкретном квартале наметят один дом под отселение, будут выделены деньги на его строительство. Это делается, чтобы соблюсти интересы граждан, которые часто желают остаться в своем районе. Также подобный принцип решено использовать, чтобы сбалансировать количество квартир, необходимых для отселения.

Речь идет не обо всех застраиваемых площадках, а о тех территориях, где планируется довольно большой снос. Например, это кварталы между улицами Орловской — Щедрина, Филимонова — Столетова, улицей Прилукской — проспектом Жукова, улицей Грушевской — проспектом Дзержинского.

Эти планы намечено опробовать уже в этом году. Где процесс стартует раньше, пока неизвестно, но это может произойти в районе либо улицы Орловской, либо Филимонова — Столетова.

Такой подход, как предполагается, будет положительно воспринят жителями усадебной или малоэтажной застройки. Уже давно горожане — собственники сносимых домов говорили о том, что хотели бы получить квартиру в том же районе, где жили прежде. Раньше власти отвечали, что такой возможности нет, и квартиры предоставлялись там, где строили новые дома.

Теперь ситуация изменится. На принятие такого решения повлияло и то, что в целом сокращается количество квартир, которые частные застройщики отдают городу в честь усредненной нормы сноса. Ведь теперь, за исключением нескольких крупных инвестиционных проектов, жилье в городе строят, в основном, государственные УКСы, возводящие квадратные метры для нуждающихся. Застройщики освобождены от необходимости отдавать часть жилья в таких домах городу.

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