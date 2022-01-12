Транспортный налог-2022: сколько придется доплатить белорусским автовладельцам 6 12.01.2022, 13:03

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Как узнать сумму?

Белорусские автовладельцы в 2022 году должны будут уплатить остаток транспортного налога за 2021 год с учетом фактического времени владения транспортным средством. Как узнать сумму?

«В этом году налоговая инспекция для исчисления остатка транспортного налога применит льготы, кроме того, будет учтена дата приобретения автомобиля. Необходимо будет доплатить остаток транспортного налога до 15 ноября 2022 года включительно», — сообщила начальник управления информирования плательщиков инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) по г. Минску Елена Хадинская, передает госагентство «Минск-Новости».

Чтобы узнать, сколько нужно заплатить, владельцы автомобиля могут или обратиться в налоговую инспекцию района, или посмотреть в личном кабинете плательщика на сайте МНС. Там должна быть вся информация по зарегистрированному транспортному средству.

Ранее сообщалось, что извещение для автовладельцев о необходимости заплатить транспортный налог должны придти не позднее 1 сентября 2022 года. Назывались такие суммы:

• за автомобиль массой до 1,5 тонны – 61 рубль;

• более 1,5 тонны, но не более 1,75 тонны – 81 рубль;

• более 1,75 тонны, но не более 2 тонн – 102 рубля;

• более 2 тонн, но не более 2,25 тонны – 122 рубля;

• более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны – 142 рубля;

• более 2,5 тонны, но не более 3 тонн – 162 рубля;

• более 3 тонн – 223 рубля;

• мотоцикл – 41 рубль.

Напомним, до 15 декабря 2021 года белорусы должны были уплатить аванс по транспортному налогу в размере 29 бел.руб. По словам министра по налогам и сборам Сергея Наливайко, на 1 января 98,5% автовладельцев его внесли.

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