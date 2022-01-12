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В аэропорту Минска задержали экс-главу российского Ставрополя

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  • 12.01.2022, 13:09
  • 6,412
В аэропорту Минска задержали экс-главу российского Ставрополя

Он пытался улететь в Турцию по поддельным документам.

В Национальном аэропорту «Минск» 10 января при оформлении рейса «Минск-Стамбул» задержали экс-главу администрации российского города Ставрополь, который предъявил пограничникам паспорт РФ с признаками подделки, сообщает Госпогранкомитет.

У задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен. Как оказалось, в 2014 году его приговорили к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве.

После условно-досрочного освобождения, которое предполагает ограничение права на выезд за границу, он надеялся уехать за рубеж и воспользовался поддельным документом.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 380 УК, мужчина передан сотрудникам Следственного комитета. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, арест или ограничение свободы на срок до двух лет.

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