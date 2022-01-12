Какой будет политика Германии в отношении России при канцлере Шольце? 1 12.01.2022, 13:20

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Выработка новой восточной политики станет первым серьезным испытанием для канцлера и министра иностранных дел Анналены Бербок.

В коалиционном соглашении, ставшем основой для создания федерального правительства социал-демократов (СДПГ), "зеленых" и свободных демократов (СвДП), есть предложение, которое может быстро стать проблемой для партнеров по коалиции. Звучит оно следующим образом: "Внешняя политика Германии должна преследовать единые цели, различные министерства и ведомства должны совместно разрабатывать стратегии с тем, чтобы повысить эффективность наших международных действий". Простыми словами это можно сформулировать так: на мировой арене мы хотим выступать единой командой, пишет dw.com.

"Северный поток - 2": исключительно экономический проект?

Между канцлером Олафом Шольцом (Olaf Scholz) (СДПГ) и его министром иностранных дел Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) ("Союз-90"/"зеленые") иногда возникают разногласия, проиллюстрировать которые можно, в частности, на примере России. Будучи кандидатом в канцлеры в ходе избирательной кампании в бундестаг, Бербок выступала против ввода в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток - 2", утверждая, что это усилит зависимость Германии от Владимира Путина в вопросах энергетической политики. Шольц, в свою очередь, называет идущий по дну моря трубопровод "исключительно экономическим проектом".

Если вопрос встанет ребром, министру иностранных дел Бербок теперь придется поддержать то, против чего она выступала, будучи оппозиционным политиком, - например, ввод в эксплуатацию "Северного потока - 2". Однако он все еще может не состояться, если Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) наложит вето. Эта структура изучает, в первую очередь, соответствие данного проекта европейскому праву, и она уже дала понять, что решение по "Северному потоку - 2" вряд ли будет принято в первой половине 2022 года.

Анналена Бербок объединяет усилия с Энтони Блинкеном

Однако еще до этого латентная дискуссия о трубопроводе вполне может проявить свой взрывоопасный внешнеполитический потенциал, если обострится ситуация вокруг Украины. Во время визита в Вашингтон после вступления в должность главы германского МИД Анналена Бербок говорила об этом со своим американским коллегой Энтони Блинкеном. Они договорились "вместе с другими европейскими партнерами" принять "эффективные меры, если Россия будет использовать энергию в качестве оружия или если ею будут совершены дальнейшие агрессивные действия", заявила тогда руководитель германского внешнеполитического ведомства.

Такое заявление, которое можно расценивать как четкое предупреждение президенту России Владимиру Путину, не должно вызвать возражений со стороны канцлера Шольца. Поскольку в плане риторики Бербок остается в рамках сказанного в коалиционном соглашении об отношениях с Россией: "Мы призываем немедленно прекратить все попытки дестабилизации Украины, насилие на востоке Украины и противоречащую международному праву аннексию Крыма".

Кто будет формировать немецкую политику в отношении РФ?

Нет никаких признаков того, что Путин вернет Украине Крымский полуостров, аннексированный Россией в 2014 году. Чтобы не ослабить позицию Германии в диалоге с Москвой, необходима единая стратегия, тщательно скоординированная канцелярией канцлера и министерством иностранных дел.

Традиционно хорошо осведомленный таблоид Bild выразил сомнения в осуществимости такого плана: в сообщении немецкого СМИ, не подтвержденном, впрочем, официальными источниками, говорится, что канцлер хочет самостоятельно формировать политику в отношении России.

Речь, якобы, идет о "квалифицированном новом начале". Ожидается, что в январе состоится встреча Шольца с Путиным, хотя официального подтверждения этому еще нет. Неудивительно, что внешнеполитический курс намерен формировать глава правительства, - его право на это закреплено конституцией. Параграф 65 Основного закона гласит: "Федеральный канцлер определяет основные направления политики и несет за это ответственность. В пределах этих основных направлений каждый федеральный министр ведет дела своей отрасли самостоятельно под свою ответственность".

Шольц ратует за новую восточную политику

Внешняя политика традиционно была уделом канцелярии главы правительства. А в 21 веке влияние этого ведомства еще и значительно возросло. В первую очередь это связано с Ангелой Меркель (Angela Merkel), находившейся на посту канцлера с 2005 по 2021 год. За 16 лет пребывания у власти она в решающей степени сформировала имидж Германии в мире.

Преемник Меркель, похоже, хочет опираться на ее опыт, но при этом расставить новые акценты: "Нам нужна новая восточная политика", - сказал Шольц в интервью DW, еще будучи кандидатом в канцлеры.

Термин "новая восточная политика " напомнил о политике разрядки при Вилли Брандте (Willy Brandt) - первом федеральном канцлере - социал-демократе и лауреате Нобелевской премии мира, избранном в 1969 году. Его долгосрочной целью было прекращение холодной войны с тогдашним Советским Союзом и другими государствами Восточного блока. Эта цель была достигнута в 1989 году с падением Берлинской стены и воссоединением Германии в 1990 году.

"В мире должно быть взаимодействие, в том числе, и с правительствами, существенно отличающимися от нашего", - сказал Олаф Шольц в эфире телеканала ZDF вскоре после принятия присяги. Во времена Вилли Брандта говорили о "переменах через сближение". В интервью DW Шольц заявил, что в 2021 году он убеждал "Россию и другие страны согласиться с тем, что будет происходить дальнейшая интеграция Европы".

В коалиционном соглашении нового правительства Германии в отношении России говорится следующее: "Мы знаем о том, насколько важны содержательные и стабильные отношения, и продолжаем стремиться к ним. Мы готовы к конструктивному диалогу".

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