«Жесть, а не ЖКХ: из розетки льется вода, а мне говорят — ждите утра» 8 12.01.2022, 13:28

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Как минчанин пережил жуткую ночь.

Коммунальные неурядицы всегда выбивают из колеи: внезапная «пропажа» электричества, прорыв трубы, аварийное отключение отопления в мороз — что может быть хуже? Наверное, только осознание того, что ты остался один на один со свей бедой. Жуткую ночь довелось пережить минчанину Сергею и его девушке. Началось все 4 января вечером с «капели» из розетки, сообщает onliner.by.

Всю ночь убирали воду

— Мы живем в обычном панельном доме на улице Одинцова, — рассказывает молодой человек. — В прошлый вторник, ближе к 18 часам, вдруг заметили, что на полу образовалась лужа. Первая мысль: крыша протекла, но потом я присмотрелся и понял, что течет-то из розетки! Конечно, сразу же подумал, что из-за «союза» воды и электричества может произойти что-то очень плохое. Незамедлительно набрал службу 115.

Там отреагировали: заявку приняли и сказали: «Ждите» — скоро приедут специалисты. И вправду вскоре приехал какой-то мужчина, подтвердил, что вода течет из розетки и, собственно, на этом все. Я сказал, что надо подняться на техэтаж и посмотреть, что там происходит.

Вместе мы забрались туда и увидели, что из трубы бьет ручей воды: примерно литров 10 за 20 мин выбегало. «Спец» посмотрел и говорит: «Я ничем не помогу, ждите до утра». А как ждать, если квартиру заливает! Такими темпами к утру там будет бассейн. Но мастер подставил ведро под ручей и уехал, абсолютно ничего не сделав.

Мы звонили еще раз десять по разным номерам, однако с нами не очень вежливо общались и говорили ждать утра. Под вечер у нас уже потек потолок и обои пошли пузырями.

Понимая, что помощи ждать неоткуда, моя беременная девушка побежала в «Материк» за лентой от течи, а я без остановки выгребал воду с техэтажа.

Потом и девушка помогала это делать. Честно говоря, это был какой-то ужас: холодно, мокро, никакого просвета и никто не может тебе помочь. В итоге я замотал трубу лентой, купленной за свои деньги, что немного помогло уменьшить напор. В общем, до утра мы кое-как дожили, продолжая постоянно убирать воду.

Я впервые с таким столкнулся и просто поразился, насколько легко ЖКХ отнеслось к проблеме. Это же аварийный случай: течет из розетки, а всем все равно. Просто жесть, а не ЖКХ. Неужели в Минске нет службы, которая бы смогла помочь в данной ситуации, а ситуация была критическая.

Следующим утром к нам действительно приехали, в районе 10:30, не знаю, что там делали и что это даст.

Как развивались события

Получить такой опыт, безусловно, не пожелаешь никому. Чтобы понять, как развивалась ситуация, Onlíner обратился в службу 115, которая первой и приняла заявку от минчан. Вот что рассказали специалисты.

— По телефону на короткий номер 115 поступило 4 входящих вызова по указанному адресу. Первое обращение зафиксировано в 17:56 — была принята заявка о том, что с технического этажа в квартиру проникает вода и просачивается из электрических розеток. В режиме онлайн в 18:01 заявка автоматически направлена на исполнение в Городскую аварийную службу.

В 18:05 — 41-м диспетчером Городской аварийной службы в регистрационную карточку внесен комментарий: «Взята в работу аварийной службой». В 18:51 — 02-м диспетчером Городской аварийной службы претензия переадресована на исполнение в обслуживающую организацию — Служба №94 ЖЭУ №1 Фрунзенского района.

В 18:59 была зарегистрирована повторная претензия: «Залитие с технического этажа». В 19:35 диспетчером Городской аварийной службы претензия закрыта со ссылкой на предыдущую регистрационную карточку.

Еще один звонок поступил в 21:16. Обратившимся была предоставлена контактная информация: номера горячей линии администрации района и аварийной службы МГЖХ. Также получен отказ на предложение повторного направления претензии в адрес Городской аварийной службы.

На следующий день, 5 января, в 09:59 о ситуации был информирован директор КУП ЖЭУ №1.

В 15:13 от заявителей было зафиксировано повторное обращение с требованием ускорить замену участка трубы ливневой канализации, так как течь продолжается.

Вечером 5 января, в 17:42, диспетчером службы №94 ЖЭУ №1 Фрунзенского района к регистрационной карточке прикреплен претензионный акт. После чего исполнителем претензия закрыта как выполненная с комментарием: «Фото акта прилагается», — описали развитие событий в службе 115.

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