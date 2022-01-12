Инаугурация Токаева 5 Константин Хахалин, «Радио Свобода»

12.01.2022, 13:36

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Игра черными против елбасы переходит в эндшпиль.

5 января 2022 года состоялось реальное вступление Касым-Жомарта Токаева в должность президента Республики Казахстан. Транзит власти завершен. Ровно с тем результатом, который установлен природой естества: старое уходит, новое приходит. Случившееся в Казахстане, на мой взгляд, возможно охарактеризовать только как попытку государственного переворота.

Более чем убедительной представляется характеристика жанаозенской искры как случайного события, послужившего поводом для всего дальнейшего. Это тот самый случай, когда давно тлеющее недовольство обдал "газовый" ветерок, полыхнуло пламя, которое разгорелось благодаря бестолковым действиям чиновников. Важно подчеркнуть: именно того слоя чиновников, который сформирован и воспитан по лекалам Нурсултана Назарбаева и который методично и последовательно, в меру сил и возможностей, в последние годы выталкивался из управления страной новым "токаевским" слоем. Это и вызывало желание ответной реакции, стремление сохранить в своих руках медленно, но неотвратимо уходившие командные рычаги власти. И вот – как нельзя более кстати стряслось в Жанаозене и перекинулось практически на всю страну.

Импульс случившегося "наследники Назарбаева" попытались использовать в своих интересах там, где они привычно квартировали: в Алматы и Алматинской области. Именно там и произошли основные погромные события, обеспеченные живой силой радикальных активистов спортивно-уголовного происхождения или, проще говоря, бригадами гопников, склонных к грабежам и мародерству. Более того, на их стороне оказался административный ресурс в лице лояльного Назарбаеву чиновничества, сохранявшего свои посты по протекции облеченного пожизненными полномочиями елбасы. Очевидно, по указаниям этих чиновников Алматы и был фактически оставлен без защиты от банд погромщиков. Судя по всему, одним из главных действующих лиц, благословивших погромы, был ныне арестованный глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. В сложившихся обстоятельствах для противодействия фактическому государственному перевороту действующий президент, не имея уверенности в силовом блоке, был вынужден отыскать другой способ зашиты.

Решение обратиться за иностранной военной помощью – из разряда ставок ва-банк. Такое решение всегда вызывает критику со всех сторон. Нетрудно предположить, что у Токаева имелась возможность обратиться за содействием к Китаю. И, вероятно, ему не отказали бы. Однако нет сомнения в том, что ввиду прекрасного образования Токаеву известен исторический прецедент, имевший место в последней кочевой империи – Джунгарском ханстве: один из его лидеров обратился за помощью к цинскому Китаю, чтобы с помощью его войска одолеть своего соперника по борьбе за власть. В учебники этот прецедент вошел как "феномен Амурсаны": казавшийся временным союз обернулся разгромом ханства. Джунгарское ханство соседствовало с казахскими владениями, и уничтожение его в середине XVIII века произошло буквально на глазах у казахов.

Как опытный дипломат, президент Казахстана, учитывая еще и существующие в его стране антикитайские настроения, понимал все риски обращения за иностранной помощью к одному отдельному государству, неважно даже к какому. Такое обращение неизбежно предполагает двусторонние соглашения и обязательства, которые могут оказаться слишком обременительными. Вероятно, именно по этой причине Токаев принял решение об обращении к международной организации – в этом случае условия предоставления помощи составляют предмет многосторонних согласований, а не односторонних обязательств. Условно говоря, быть должным одному это обязательство, быть должным многим это предмет обсуждения. При обращении к организации минимизируется риск оказаться сателлитом кого-то одного и надолго. По этой причине необоснованно выглядят размышления об опасностях появления объединенных военных сил в Казахстане: вместе приехали, вместе (и быстро, как выясняется) уедут. Как говорится, всем спасибо, все свободны. ОДКБ как коллективный договор и есть гарант такого поведения. А если еще продолжить мою мысль, то из коллективного договора всегда можно выйти.

Играя черными против елбасы со всей его компанией, гроссмейстер Токаев, судя по всему, переводит партию в победный эндшпиль. А многочисленным "экспертам" я рекомендую не волноваться по поводу деления народа Казахстана на жузы, роды и племена. С учетом охвата протестами всей страны, а не только ее западной части всякий объективный наблюдатель сделает вывод о единстве граждан страны, которым надоело назарбайство. Народ Казахстана – это слоеный пирог, но один пирог, единый. Я родился в Казахстане, в Петропавловске, долго жил по соседству с этой страной, профессионально изучая Центральноазиатский регион, многажды и всегда с удовольствием гостил у своих казахских друзей. Будучи русским, никогда не сталкивался с антирусскими настроениями среди казахов. Тем, кто имеет такой опыт, очень рекомендую присмотреться к себе самим.

Константин Хахалин, «Радио Свобода»

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