закрыть
12 января 2022, среда, 14:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Виктор Бабарико: Мы обязаны разорвать этот порочный круг

3
  • 12.01.2022, 13:57
  • 3,752
Виктор Бабарико: Мы обязаны разорвать этот порочный круг
Виктор Бабарико

Вечно «детство» нации длиться не может.

Экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико прислал письмо из колонии. Telegram-канал политзаключенного публикует его текст:

— Вся патриотическая литература Беларуси полна надежды на освобождение и право «Людзьмі звацца» уже в течение нескольких столетий. А счастья все нет и нет.

Мне кажется, что мы последнее поколение, которое обязано разорвать этот порочный круг. Именно такое «чаканне» и лежало в основе тех действий, которые делаются и делались с 20-го года. Если уж и после всех произошедших событий у нас не хватит воли довести дело до своего логического завершения, то 101-го раза уже не будет. Вечно «детство» нации длиться не может.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Эффект елбасы
Эффект елбасы Владимир Халип
На всей постсоветской территории зреют революции
На всей постсоветской территории зреют революции Андрей Санников
Урок казахского: с чего началась революция
Урок казахского: с чего началась революция Артем Черников
Жыве Казахстан!
Жыве Казахстан! Ирина Халип