Виктор Бабарико: Мы обязаны разорвать этот порочный круг 3 12.01.2022, 13:57

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Виктор Бабарико

Вечно «детство» нации длиться не может.

Экс-претендент на пост президента Беларуси Виктор Бабарико прислал письмо из колонии. Telegram-канал политзаключенного публикует его текст:

— Вся патриотическая литература Беларуси полна надежды на освобождение и право «Людзьмі звацца» уже в течение нескольких столетий. А счастья все нет и нет.

Мне кажется, что мы последнее поколение, которое обязано разорвать этот порочный круг. Именно такое «чаканне» и лежало в основе тех действий, которые делаются и делались с 20-го года. Если уж и после всех произошедших событий у нас не хватит воли довести дело до своего логического завершения, то 101-го раза уже не будет. Вечно «детство» нации длиться не может.

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