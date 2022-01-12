Альфред Кох: Нужно не за кресло держаться изо всех сил, а меньше воровать 5 12.01.2022, 14:05

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Альфред Кох

Бывший вице-премьер России — о значении событий в Казахстане для Кремля.

Бывший вице-премьер России Альфред Кох прокомментировал ситуацию в Казахстане и последствия провала казахской модели транзита власти для Кремля:

— А я, кстати, несогласен с тем, что казахские события показали Путину, что транзит невозможен и нужно держаться за кресло до конца.

Предположим, что Назарбаев не ушел, никакого Токаева нет и Назарбаев по-прежнему президент Казахстана, а никакой не Елбасы.

Что, шансы на такого рода волнения резко бы снизились? Ничего подобного! Да, действительно, 10 лет назад в Жанаозене Назарбаев расстрелял мирные демонстрации, но это ли послужило причиной того, что эти волнения не перекинулись на всю страну?

Вряд ли... Это был довольно локальный протест, в стране тогда был экономический рост, другие регионы не испытывали тех же проблем, что и Менгистауская область.

А если бы этот проест поддержали в других регионах страны, так же как его поддержали теперь, то Назарбаев был ровно в той же ситуации, что и Токаев нынче. И тоже бы стоял перед необходимостью стрелять в народ и звать на помощь Путина.

Таким образом, я не вижу связь между глубиной нынешнего кризиса и тем, что он происходит в условиях транзита власти. Думаю, если бы не было никакого транзита, а Назарбаев бы по прежнему твердой рукой правил в Казахстане, то протест все равно был бы. И был бы таким же масштабным и кровавым.

Причина этого протеста не в том, что народ почувствовал слабость власти, а в том, что он устал от коррупции и безнаказанности правящей верхушки и, прежде всего, клана Назарбаевых.

Таким образом, чтобы избежать подобных кризисов нужно не за кресло держаться изо всех сил, а меньше воровать. Или уходить сразу и навсегда, и валить из страны всем семейством в надежные страны, откуда не выдадут. А не устраивать растянутый во времени пресловутый "транзит" и отрезать хвост частями.

Транзит тем плох, что у нового президента всегда под боком старый, на которого, при случае, можно все спихнуть и тут же его предъявить для расправы. И вот тогда нужно быстро сматывать удочки и валить куда глаза глядят, не подготовившись, на скорую руку, в спешке…

Таким образом, я не вижу предопределенности вывода о том, что альтернатива транзиту - это держаться за власть до конца. Вполне возможно, что Путин понимает, подобного рода кризис рано или поздно ждет любого автократа. Предполагать, что тебе удасться его избежать - верх наивности.

Назарбаев 30 лет зачищал поляну от оппозиционеров. Сажал, убивал, выдавливал их из страны. И теперь, когда власть столкнулась с абсолютно горизонтальным протестом, оказалось, что власти не с кем разговаривать, а оппозиция кроме поджогов и погромов не может сформулировать никакой программы: некому ее артикулировать.

Таким образом, репрессиями ты добиваешься не снижения уровня противостояния и вероятности протеста, а лишь снижаешь для себя шансы на диалог и подвергаешь себя большим рискам столкнуться не со структурированным протестом, а с бессмысленным и беспощадным бунтом.

Причем, чем старше ты становишься, тем выше вероятность столкнуться с таким бунтом тогда, когда ты уже плохо соображаешь, из тебя песок сыпется и у твоих верных товарищей еще больше соблазна все свалить на тебя без всякого транзита.

Следовательно рациональная стратегия состоит не в том, чтобы вместо медленного и растянутого во времени транзита, оставить все как есть, а в том, чтобы валить пока ты еще сравнительно здоров и еще успеешь насладиться наворованным богатством. Нужно просто все правильно организовать и валить в правильное место.

Вот о чем, как мне кажется, думает Путин, а не о том, чтобы как Мугабе сидеть до 94 лет. Кстати, его все равно свергли.

Да, казахский опыт говорит, что транзит невозможен. Но следует ли из этого вывод, что нужно сидеть в кресле президента до посинения - неочевидно. Как мне кажется, рациональная стратегия состоит в том, что нужно валить пока все более-менее тихо и стабильно и этой стабильности хватит еще лет на пять-десять.

А потом уже будет не очень серьезно валить все на тебя и на этом основании тебя разыскивать и наказывать. Новые правители уже успеют сами натворить делов и их самих будет за что подвешивать за яйца. А про тебя к тому времени тихо забудут...

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