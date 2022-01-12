В Казахстане появились вопросы к лукашенковским оккупантам 1 12.01.2022, 14:10

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В стране также заметили неправильные «голубые каски».

У Организации Объединенных наций возникли вопросы, почему на фотографиях солдаты в Казахстане во время протестов облачены в голубые каски, похожие на те, что используют миротворцы ООН. В Сети появились претензии и к белорусским нашивкам. Что происходит?

«Голубые каски»

На снимках фотографа Владимира Третьякова за 8 января, опубликованные журналистом Джейком Ханраханом, видно вооруженных люди в голубых касках с надписью ООН.

10 января представитель миротворческой миссии ООН подтвердил что вооруженные люди, замеченные на изображениях не были частью миротворческой миссии ООН и сказал: «Мы передали нашу обеспокоенность по этому вопросу постоянному представительству Казахстана».

Позже пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик заявил:

«Мы проверили источники распространения фотографий, на которых изображены представители сил безопасности, находящихся последние дни в Казахстане, в ооновских касках. Я вам скажу об основных принципах и о наших ответных действиях. Очевидно, что страны, предоставляющие ООН контингент военных и полицейских, должны применять символику ООН только в тех случаях, когда речь идет о выполнении мандата миротворцев ООН и участии в миротворческих операциях ООН, утвержденных Советом Безопасности ООН. ООН поделилась своей озабоченностью с постоянным представительством Казахстана при ООН, где в ответ заверили, что этот вопрос был решен».

Известно, что представитель министерства обороны Казахстана в Алматы 10 января рассказал журналистам, что солдаты в голубых касках — часть батальона КАЗБАТ, связанного с ООН. И признал, что они не были частью какой-либо миссии этой организации, а выполняли миссию по «охране стратегических объектов, аэропортов и правительственных зданий», пишет Радио Азаттык.

«Возможно, вы видели в Интернете, что KAZBAT был в Ливии. Это наш миротворческий корпус. Вы также можете поискать информацию про индийские миротворческие силы. Половина KAZBAT’а сейчас находится в Ливии с [индийскими силами], другая половина здесь», — добавил он.

В то же время постоянный представитель Казахстана в ООН Магжан Ильясов 10 января написал в своем твиттер-аккаунте, что «за исключением касок, которые были надеты в качестве элемента официальной экипировки местных миротворцев по тревоге, никакое снаряжение с буквами «ООН» не использовалось» и были предприняты меры для недопущения использования любой техники с надписью «ООН» в ходе операции в Алматы.

Вопросы к лукашенковским оккупантам

В Интернете также возникли вопросы по поводу фотографий и видео, которые появились в белорусских госСМИ, к «миротворцам» из Беларуси, которых отправили в Казахстан в рамках ОДКБ.

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В частности, некоторые утверждали, что нарукавные значки белорусских военных — это модифицированные знаки различия Организации Объединенных Наций.

Оказалось, что на самом деле это нарукавный знак белорусского подразделения Вооруженных сил Беларуси — «Міратворчая рота». Он почти идентичен дизайну ООН — на нем есть Северное полушарие в окружении венков, что символизирует мир. Однако к белорусским знакам отличия добавлены скрещенные мечи за полусферой.

Белорусское подразделение также служило в Ливане.

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