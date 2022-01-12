Когда грянул гром Телеграм-канал «Серпом По»

12.01.2022, 14:55

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Кто следующий?

Начнем с цитаты:

«Произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от трудных реалий и потребностей граждан. У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей - их чаяниях и запросах. Обострилась и проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов населения вроде бы растут, по крайней мере на бумаге».

Кто это говорит? О ком? Путин о России? Нет, это Токаев о Казахстане. Но сказанное по большей части можно отнести и к России.

Что бы ни говорилось о причинах казахстанских протестов, сегодняшнее выступление Токаева с изложением (пусть и в общих чертах) программы «повышения доходов населения» ясно показывает, в чем главная их подоплёка.

И все это очень похоже на Россию. Безработица (в том числе молодежная), социальная незащищенность, бедность, низкие доходы, социальная политика, не учитывающая «реалии пандемии», неравенство регионов.

Так вдруг увидел проблемы своей страны Токаев.

Что касается неравенства, то Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат членам правительства, главам регионов и депутатам.

И вот такой интересный пассаж, который тоже кое-кого и кое-что напоминает:

«Благодаря первому президенту - елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей, богатых даже по международным меркам … пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе … Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд. Кроме того, ожидаю активного участия от тех лиц, которые фактически, обладая огромными средствами, остаются в тени».

Пока рано говорить о том, что получится из этих деклараций. Но во всяком случае разразившийся кризис заставил назвать их откровенно.

Можно ли себе представить такое в сегодняшней России? Подобные слова и предложения?

В России пока «гром не грянул», но, вероятно, имея в виду перспективы и опасности «транзита», мы движемся в том же направлении, с некоторым отставанием в силу возраста руководителя нашей страны.

Имело бы смысл начать решать проблемы неравенства, обогащения приближенных к верхам и социальные вопросы, не дожидаясь того, через что проходит сегодняшний Казахстан. Похоже, он передал России эстафетную палочку. Россияне - следующие.

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