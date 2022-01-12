«Люди на морозе стоят с субботы!» 12.01.2022, 14:57

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фото: ОНЛАЙНЕР

Репортаж из очереди за дешевыми квартирами в Минске.

Кажется, очередь в мороз на улице — само по себе приключение из прошлого, но выяснилось, что некоторые стоят у дверей УКСа Заводского района с субботы! Причина — 42 квартиры от $1004 за «квадрат» в новом ЖК «Малая Родина», недалеко от станции метро «Автозаводская». Сегодня застройщик начал оформлять договоры, Onlíner посмотрел, как это было.

О каком комплексе идет речь?

Новые панельки УКС строит в районе улиц Шишкина и Кулешова. Большинство квартир в двух домах предлагаются очередникам (преимущественно многодетным семьям), небольшая часть — всем желающим. О ней сегодня и пойдет речь. По последней декларации для коммерческой реализации УКС выделил 42 квартиры по ценам от $1004 за квадратный метр. Так, купить однушку в новостройках можно от $46 тыс. до $49, 6 тыс., двушку — от $68 620 до $73 890 по курсу. Из заманчивого — машино-место с жильем приобретать не нужно.

«Нужно жаловаться, чтобы в городе появился хоть какой-то порядок!»

Оказалось, спрос превышает предложение. Еще с субботы под дверями застройщика начали караулить люди. Те, кто пришел к назначенному времени сегодня, уже в пролете:

— Это беспредел! Кто напечатал эти списки? Я пойду в администрацию и напишу жалобу! — делится планами минчанка, которая только что пришла к УКСу. — Это же даже не объявлено: ни на сайте, нигде. Все должно идти по живой очереди. Люди приезжают из других городов для чего? Посмотреть на этот список? Почему кто-то решил, что может организовать этот процесс? Чья это инициатива? Я вчера звонила в УКС, сказали, что очередей нет, приходите. В итоге какое-то самоуправство! Нужно жаловаться, чтобы в городе появился хоть какой-то порядок!

— Я тоже приехал за 200 километров, — подхватывает мужчина из толпы, — и мне тоже в администрации сказали приезжать, мол, очереди нет. В итоге — списки. Но чем я хуже этих людей? Что будет, если сейчас встану первым?Биться со мной что ли будут?!

Однако оживленные на морозе люди среагировали тут же. Девушка ответила:

— Будем! Саморегулирование — это плохо, но что делать? Остается кулаками только и драться. Поймите, первый человек, который хотел попасть в этот дом, пришел сюда еще в субботу. Следующие три дня женщина одна дежурила, периодически ее сменял отец. Постепенно подтягивались люди, и они по очереди записывались в список. Я пришла вчера и в списке была уже 35-й, к слову, дежурила свои три часа — с 3 до 6. Поэтому все честно. Официальной процедуры нет, приходится крутиться, — рассказала девушка из очереди. — Это обычная очередь, но сформирована она задолго до сегодня. Очевидно, процедура неидеальна, но город вынуждает людей к этому.

Такого же мнения и другие, кто успел среагировать заранее. Чем ближе назначенное время, тем плотнее очередь у дверей. Многие поясняют: «А как иначе? Только так дешевые метры и выхватишь сегодня».

— Есть списки, люди туда записываются, так формируется очередь. Это единственная возможность избежать полного балагана. К сожалению, других вариантов у желающих построиться сегодня просто нет, — говорит парень, который занимает место в 4-м десятке списка. — Как по мне, пока все организовано хорошо. Есть недовольные, но все стараются придерживаться выработанной схемы, хотя уже очевидно, что квартир всем не достанется. К 8 утра в списке было уже 58 человек, мало того — некоторые могут брать по несколько, мы же не знаем. С другой стороны — шанс постоять все равно есть, так как кому-то могут не одобрить те же кредиты.

На вопрос, что привлекает людей в предложении застройщика, единогласный ответ — цена.

— Цена — это самое основное, — делятся люди из толпы. — Дешевле в Минске ничего без очереди не найдешь. Также многие застройщики сейчас с квартирами обязуют покупать машино-места, пытаясь решить проблему с парковкой. Здесь этого нет. Именно поэтому спрос большой.

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