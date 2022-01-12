The Jerusalem Post: Размывание правды о Холокосте в Беларуси 12.01.2022, 15:00

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фото: ТАСС

Как Лукашенко повторяет политику сталинского руководства.

Вопрос о сходствах и различиях между Холокостом и другими формами массового насилия, которые охватили страны Восточной Европы во время Второй мировой войны, — отнюдь не новый, пишет в статье для The Jerusalem Post (перевод — Charter97.org) историк Международного института исследования Холокоста (Яд Вашем) Аркадий Зельцер.

Искажение и преуменьшение значимости Холокоста было сформулировано как политика сталинского руководства в годы войны. Советская пропаганда заявляла, что массовое уничтожение евреев совершалось не по расовому и этническому признакам, а потому, что они были гражданами социалистического государства. Соответственно, любые упоминания об убийстве евреев должны были сопровождаться ссылками и на убийства представителей других национальностей. Это целенаправленное умышленное запутывание вопроса длилось годами: СССР и другие страны, находившиеся под его влиянием, сознательно затуманивали и искажали особый характер нацистской кампании, направленной против еврейского народа.

Они не отрицали, что нацистская Германия убивала евреев во время войны, однако, воздерживались от упоминания четко выраженной нацистской политики, направленной на полное уничтожение европейского еврейства как такового, и избегали классификации жертв нацизма по национальному признаку. К сожалению, это явление не только не исчезло, но и было развито некоторыми постсоветскими правительствами в последнее время.

Недавно белорусский правитель Лукашенко подписал Закон «О геноциде белорусского народа». Это свежий пример такого опасного искажения правды. Этот новый закон предусматривает суровые уголовные наказания для тех, кто отказывается принять навязанную парадигму о геноциде белорусского народа. Этот закон может иметь серьезные последствия не только для изучения истории и исторического образования в Беларуси, но и для авторитета Беларуси во всем мире.

Ясно, что ни один серьезный ученый не отрицает жестокость нацистской политики военного времени по отношению к гражданскому славянскому населению , в частности к белорусскому народу. Многочисленные белорусские села были уничтожены вместе с их жителями, и исследования последних трех десятилетий углубили и расширили наши знания об этих зверствах. Мы видим огромные потери среди этнических белорусов, русских, поляков и украинцев. Мы не должны оценивать степень страдания людей, ко всем жертвам нацизма необходимо относиться с величайшим уважением. Тем не менее, идеологическое занижение значимости различий между причинами, стоявшими за кровавыми репрессиями по отношению к евреям — Холокостом — и преследованием других национальностей и меньшинств, погибших в ходе войны, несправедливо по отношению к памяти всех жертв, как евреев, так и неевреев.

Согласно этой основной доктрине советской пропаганды, массовые убийства евреев нацистской Германией были лишь предварительным испытанием для проведения политики тотального геноцида в отношении всех славянских народов, и то, что это намерение в конечном итоге не было исполнено, объясняется лишь славной победой Советского Союз над нацистской Германией. Генеральный план Ост приводится в качестве главного доказательства этой точки зрения, как основной замысел для Востока, что и было нацистской программой заселения Восточной Европы немецкими гражданами после победы во Второй мировой войне. На самом деле, он никогда не был детально описан. Согласно некоторым документам 20% белорусов были классифицированы нацистами как пригодные для онемечивания, а остальные 80% следовало оставить служить немцам в качестве подневольных рабочих, убить или выслать за Урал. Несмотря на многочисленные зверства, массовое уничтожение всех славян никогда не планировалось и не осуществлялось нацистами.

В отличие от этого плана, Холокост — это антиеврейский крестовый поход нацистов с целью искоренить само существование евреев во всем мире, это был беспрецедентное и уникальное явление, начавшееся с приходом нацистов к власти в Германии в январе 1933 года. Его кульминацией стала всеобъемлющая программа геноцида «Окончательное решение еврейского вопроса», официальное кодовое название убийства всех евреев, включая еврейский дух и ценности, по нацистским расовым законам в пределах досягаемости (оно не ограничивалось Европой). Эти действия были мотивированы особым типом антисемитской идеологии, рассматривавшей евреев как угрозу самому существованию Германии, Европы и человечества. В период с 1933 по 1945 год было убито более шести миллионов евреев, а еврейские общины, существовавшие в Европе более тысячи лет, были уничтожены. Большинство евреев Беларуси, которых в 1941 году насчитывалось около 800 000 человек, также стали жертвами Холокоста.

Эта беспощадная политика нацистов по отношению к евреям в Восточной Европе была очевидна с первых месяцев вторжения нацистов в СССР. Евреи и только евреи подлежали уничтожению независимо от возраста и пола. Убийства евреев не имели ничего общего с их действиями или каким-либо реальным или вымышленным сопротивлением с их стороны. К концу 1942 года в Беларуси остались только небольшие группы «полезных евреев», которых нацисты держали в качестве подневольных рабочих до тех пор, пока их не обрекали на смерть.

Многие белорусы пострадали от крайней жестокости и отказа от всех нравственных ограничений. Большинство мирных белорусов были убиты нацистами позже, в период с 1943 г. до первой половины 1944 г., в отличии от белорусских евреев, которых уничтожили в местах массовых казней за первые полтора года немецкого вторжения. По мере ухудшения военного положения нацистов, количество жертв увеличивалось среди всех потенциально опасных групп (партизаны и их настоящие или мнимые сторонники, военнопленные и последние оставшиеся евреи, в основном в трудовых лагерях).

Гитлеровские отряды при содействии местной полиции проводили масштабные карательные операции против местного населения, надеясь ослабить поддержку партизан, особенно в районах высокой партизанской активности. Хотелось бы отметить, что 81% деревень были уничтожены именно в это период. Наряду с этим продолжающимся опустошением было несколько Праведников народов мира (почетное звание, используемое Государством Израиль для описания честных неевреев, чье человеколюбие было сильнее инстинкта самосохранения, тех, кто спасал евреев ценой собственной жизни). Очевидно, что на территории Беларуси могли быть белорусские Праведники, потому что не все белорусы были обречены на уничтожение, и некоторые из них скрывали и спасали евреев.

Положение евреев заметно отличалось от положения других основных этнических групп Беларуси. Размывание этих различий не только возвращает нас к советской политике искажения Холокоста, но и препятствует правильному пониманию Второй мировой войны, тем самым препятствуя научному знанию. К сожалению, сегодня этим занимаются даже дипломатические представители, которые переводят эти искажения истории в сферу политического противостояния.

Важно понимать, что признание такого беспрецедентного события как Холокост не умаляет страданий других жертв нацистской Германии. Искажение истории Холокоста не только свидетельствует о непонимании прошлого, но и представляет собой вопиющее неуважение к жертвам тех событий.

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