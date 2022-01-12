Мнение: Происходит полная зачистка клана Назарбаева 3 12.01.2022, 15:00

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Пора вскрыть карты.

Министром информации в новом правительстве Казахстан стал скандально известный Аскар Умаров. Умарову запрещен въезд в Российскую Федерацию. Вот как Умаров высказывается о "русских ценностях" и России:

"Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный День Победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?"

Имеем ввиду, что Казахстан - авторитарная страна, поэтому министр информации равен министру идеологии, поэтому кадровое решение хорошо вписывается в канву "новых отношений”, пишет телеграм-канал CYNIC.

Токаев оказался не просто "мебелью" - он играл "дурачка" на публику, заявляя о том, что всех террористов иностранного происхождения выкрали из моргов неизвестные люди, но в самый важный момент - подбора авторитарной команды - было совершено предательство "благородного союзника".

Руками ОДКБ он отвёл от себя фактор агрессии, гарантируя "стабилизацию через кровь и оружие", а затем, когда позиция стала уверенной, он продолжил выстраивать националистическую повестку. Направление "На выход" продемонстрировало, что на этом игра с ОДКБ закончена - в дальнейшем войска будут представлять угрозу, поэтому в максимально сжатые сроки их нужно заставить покинуть страну.

На ситуацию активно влияет блок из Турции и Китая.

Замазанные кровью кадры спешно покидают должности: некоторые остаются живыми, некоторые совершенно случайно от мук совести решают самоустраниться. Многие "высшие чиновники" арестованы - происходит полная зачистка клана Назарбаева.

Далее весь бизнес, связанный с Назарбаевым будет взят под контроль Токаева. Технология та же, что когда-то использовал Путин во время операции "Энергия".

"Плати или сиди". Раскулачивание начинается - "придется делиться с народом", что означает полную ликвидацию любого влияния кадров Назарбаева. Все, кто имеют хоть какие-то активы, ресурсы или должности, должны либо подчиниться группировке Токаева, либо спешно покинуть страну.

Игра окончена. Пора вскрыть карты.

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